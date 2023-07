Marta Kubacka jeszcze niedawno zmagała się z poważną chorobą kardiologiczną. Jej życie było zagrożone. Na szczęście wszystko skończyło się dobrze. Żona skoczka do końca życie będzie jednak żyć z rozrusznikiem serca. Kubacka w połowie kwietnia wróciła do domu po długim pobycie w szpitalu. Jest w trakcie rehabilitacji. Powraca do normalnego życia. Ma ogromne wsparcie w mężu. Dzięki temu mogła wrócić na Instagram. Coraz częściej dodaje nowe posty. Teraz pochwaliła się zdjęciem córki.

Marta Kubacka pokazała córkę. "Oczy tatusiowe"

Dawid i Marta Kubaccy są małżeństwem od 2019 roku. Doczekali się dwóch córek. Starsza Zuzia urodziła się w 2020 r., młodsza Maja w 2022 roku. Marta Kubacka na Instagramie publikuje głównie rodzinne kadry. Na InstaStories pochwaliła się zdjęciem młodszej córki na InstaStories. W piękny, letni dzień Kubacka wraz z dziećmi korzystała z pogody na świeżym powietrzu. Rozweselona Maja raczkowała na kocu, wokół miała pełno zabawek. Miała na sobie czerwoną bluzkę z myszką Miki. Kubacka podpisała zdjęcie "Oczy tatusiowe. 3,2,1...kawalerowie". Więcej zdjęć rodziny Kubackich znajdziecie w galerii u góry strony.

Córka Marty i Dawida Kubackich Fot. @marta_ku_

Marta Kubacka wyszła ze szpitala

Marta Kubacka do szpitala trafiła niespodziewanie w połowie marca, kiedy jej mąż był w środku zawodów skoków narciarskich. Dawid Kubacki przedwcześnie zakończył sezon, żeby towarzyszyć żonie w szpitalu. Lekarze ze Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu uratowali jej życie po tym, jak nagle zasłabła. Co konkretnie dolegało kobiecie, do dziś do końca nie wiadomo.