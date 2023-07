Do wesela coraz bliżej. Krzysztof Skiba i jego narzeczona wybrali już obrączki

Wiadomość o zaręczynach charyzmatycznego i kontrowersyjnego lidera Big Cyc, Krzysztofa Skiby, wywołała niemałe poruszenie w mediach. W zeszłym roku rozpadło się 30-letnie małżeństwo wokalisty, a niedługo potem poinformował, że zaczął spotykać się z młodszą o 26 lat modelką. W dodatku pierścionek na palcu Karoliny Kempińskiej pojawił się, jeszcze zanim muzyk uzyskał rozwód. Para jednak nie przejęła się złą prasą wokół siebie i zabrała się za przygotowania do ślubu. Panna młoda pochwaliła się ostatnio obrączkami. Podobają wam się?

REKLAMA

Zobacz wideo Jak pokolenie "Z" wyobraża sobie ślub?

Narzeczona Skiby pokazuje ślubne obrączki

Karolina Kempińska jest bardzo aktywna w mediach społecznościowych. Na Instagramie zdołała uzbierać już ponad 50 tysięcy obserwatorów. W sieci chętnie dzieli się urywkami prywatnego życia, a szczególnie zdjęciami swoich zwierzaków. Jednak od dłuższego czasu tematem numer jeden na jej profilu jest szykowanie się do ślubu.

Skiba przeżywa drugą młodość. Oświadczył się partnerce młodszej o 26 lat?!

Jak widać, wszystko idzie zgodnie z planem, a kolejne punkty na długiej liście rzeczy do przygotowania powoli się odhaczają. Ostatnio modelka pochwaliła się na Instagramie, że parze udało się wybrać już obrączki. Skiba i Kempińska zdecydowali się na proste złote pierścionki z obramowaniem.

Obrączki Skiby i Karoliny Kempińskiej fot. instagram/karokempi

Nietypowe menu weselne. U Skiby i Kempińskiej mięsa nie zjecie

Lider Big Cyc z partnerką stawiają na skromną uroczystość. Para najpierw powie sobie sakramentalne "tak" w urzędzie stanu cywilnego. Następnie odbędzie się małe przyjęcie, które świeżo upieczone małżeństwo spędzi w gronie najbliższych. "Ja chcę taki skromny ślub. Mam tylko panią florystkę, ale też dużo dekoracji sama przygotowałam. Nie będziemy mieć tradycyjnego wesela, nie będzie pierwszego tańca, nie chcemy gier weselnych, bo ja tego nie znoszę" - mówiła panna młoda dla portalu pomponik.pl.

Narzeczona Skiby chwali się próbnym makijażem ślubnym. Ciężko ją poznać

Jednak ostatnio dużo emocji wzbudziła relacja narzeczeństwa z wybierania menu. Wielu gości może być zaskoczonym, ponieważ para odeszła od tradycyjnych, polskich dań, które są najczęściej serwowane na takich imprezach. W związku z tym, że partnerka wokalisty jest wegetarianką, to zdecydowano się właśnie na potrawy bezmięsne. Chociaż podobno Skiba na początku nie był zadowolony z tego pomysłu. "Nawet wesele będzie w 100 proc. wege, choć początkowo Krzyś nie był do tego przekonany, ale stwierdziliśmy, że nie chcemy, by jakakolwiek istota cierpiała w takim dniu" - tłumaczyła modelka. Myślicie, że Kempińska przekona Skibę do przejścia na wegetarianizm na stałe? Zdjęcia pary znajdziecie w galerii.