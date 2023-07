Odkąd Edward Miszczak przejął stery w Polsacie, zaszło wiele zmian. Z programem "Twoja twarz brzmi znajomo" pożegnała się Kasia Skrzynecka i Michał Wiśniewski. Z show dobrowolnie odszedł także wieloletni prowadzący, Piotr Gąsowski. W najnowszym sezonie "Twoja twarz brzmi znajomo" pojawi się jednak jego syn Kuba. Już wcześniej proponowano mu udział w formacie, ale uniósł się honorem i odmówił. W mediach zaczęto spekulować, że to sławny ojciec załatwił mu angaż. W obszernym poście odniósł się do tego Piotr Gąsowski.

Piotr Gąsowski reaguje na zarzuty. Nie miał nic wspólnego z udziałem syna w "TTBZ"

Kuba Gąsowski to syn Piotra Gąsowskiego i Hanny Śleszyńskiej. Podobnie jak jego rodzice, od lat związany jest ze sceną. 27-latek skończył szkołę aktorską. Jak dowiadujemy się z postu Piotra Gąsowskiego, udział w show Polsatu było jego marzeniem. Syn gwiazdorskiej pary miał pojawić się już w wiosennej edycji show. Po odejściu z "Twoja twarz brzmi znajomo" Piotra Gąsowskiego, Jakub miał zrezygnować z udziału w programie. Dopiero ojciec namówił go, aby przyjął propozycję. Zapewniał, że syn poszedł na casting bez jego wiedzy. Nigdy też nie prosił go o pomoc w sprawach zawodowych.

Dostał się do tego programu castingu, bez mojej wiedzy. Było to jego marzenie. Pisanie bądź mówienie, w tym przypadku, o nepotyzmie jest idiotyczne, krzywdzące, niegodziwe i nieuzasadnione. I bardzo chamskie. Ja nawet żałuję, że on nigdy nie chciał ode mnie jakiejkolwiek, zawodowej pomocy. Nigdy. Kiedy dostał drugą propozycję wzięcia udziału w programie, osobiście go namawiałem, aby ją przyjął. Żeby szedł za swoimi marzeniami. Nie chciałem, żeby moje decyzje ograniczały jego decyzje - czytamy w poście.

19. edycja "Twoja twarz brzmi znajomo" ma trafić antenę stacji jeszcze jesienią. W poprzednim sezonie format został odświeżony. Telewizja Polsat w nowym sezonie ograniczyła liczbę jurorów w "TTBZ" z czterech do trzech. W tych rolach ponownie pojawiają się Małgorzata Walewska i Robert Janowski, a także nowy juror aktor Paweł Domagała. Show wciąż prowadzi Maciej Dowbor, a jego nowym współprowadzącym został Maciej Rock. Będziecie oglądać nowy sezon?