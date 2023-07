Księżna Kate, wchodząc do rodziny królewskiej, musiała zmierzyć się z koniecznością pełnenia wielu obowiązków, które spoczywają na jej członkach. Stając się żoną księcia Williama, automatycznie została księżną Cambridge. To oznacza wiele służbowych wizyt oraz i objętych patronatów, m.in. patronat nad Muzeum Victorii i Alberta czy organizacji Action for Children, gdzie jej zadaniem jest niesienie wsparcia wrażliwym i zaniedbanym dzieciom oraz młodzieży z całej Wielkiej Brytanii. Ale księżna Kate i książę William są też rodzicami i aktywnie uczestniczą w życiu swoich dzieci - dziesięcioletniego Geroge'a, ośmioletniej Charlotte i pięcioletniego Louisa.

Niedawno miało miejsce zakończenie roku szkolnego. Książęce rodzeństwo mogło więc zacząć wakacje na dobre. Z tej okazji wybrali się na pokaz lotniczy Royal International Air Tattoo, by podziwiać odrzutowce, helikoptery i historyczne samoloty. Uwagę tłumu przyciągał jednak jak zawsze nieskazitelny wygląd księżnej Kate, która na tę okazję wybrała bardzo klasyczną stylizację w stylu smart casual. Do granatowych eleganckich spodni dobrała białą bluzkę i szarą, prążkowaną marynarkę. Całą stylizację uzupełniła paskiem w starym stylu i bardzo modnymi w tym sezonie czarnymi balerinkami. Szykownie i z klasą!

Księżniczka Charlotte coraz częściej kradnie uwagę podczas wspólnych wyjść z rodzicami. Wszystko za sprawą podobieństwa do królowej Elżbiety II. Ośmiolatka jest łudząco podobna do swojej prababci, gdy ta była w jej wieku. Niektórzy są nawet przekonani, że to ona, a nie książę William obejmie tron po Karolu. Obecnie jest trzecia w linii w sukcesji. W kwietniu 2018, po zmianach prawa, została pierwszą brytyjską księżniczką w historii, która nie została wyprzedzona przez młodszego brata w linii sukcesji. Więcej zdjęć znajdziecie w galerii na górze strony.

