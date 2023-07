W latach 90. Elżbieta Zającówna była jedną z najpopularniejszych aktorek, a filmy i seriale z jej udziałem Polacy uwielbiali. Grała w wielu kultowych produkcjach takich jak "C.K. Dezerterzy" czy "Samo życie". Jednak największą sławę przyniosła jej rola Hanki Trzebuchowskiej w "Matki, żony i kochanki". Była to historia czterech przyjaciółek, które spotkały się po latach. Zającówna źle znosiła życie w blasku fleszy. W pewnym momencie zdecydowała się wycofać.

Elżbieta Zającówna cierpi na nieuleczalną chorobę

Kilka lat temu Elżbieta Zającówna wyznała, co stoi za jej nagłym zniknięciem z show-biznesu. Okazuje się, że przyczyną jest nie tylko potrzeba prywatności. Aktorka cierpi na zespół von Willebranda, czyli chorobę związaną z zaburzeniami krzepliwości krwi. Jest to również jedno z najczęstszych schorzeń krwotocznych. Objawia się ona skłonnością do nadmiernych i nierzadko wydłużonych krwawień, które mogą być bardzo niebezpieczne.

Kiedy poważnie zachorowałam, zrozumiałam, co jest w życiu najważniejsze. Zmieniło się moje podejście do zawodu. Powiedziałam sobie, że nie będę umierać na scenie - wyznała gwiazda w rozmowie z "Vivą".

Nadal jest związana z telewizją. Co robi Elżbieta Zającówna teraz?

Chociaż Elżbieta Zającówna wiele lat temu postanowiła zrezygnować z aktorstwa, to wciąż ciągnie ją do tej branży. Obecnie prowadzi firmę producencką Gabi, która stoi za sukcesem m.in. "Daleko od noszy" czy "Ale się kręci!". Od ponad 13 lat zasiada również w zarządzie Fundacji Polsat, gdzie pełni funkcję wiceprezeski. W 2022 roku sprawiła prezent swoim fanom i gościnnie pojawiła się w komedii romantycznej "Szczęścia chodzą parami".

Prywatnie jest żoną reżysera seriali telewizyjnych Krzysztofa Jaroszyńskiego. Para doczekała się córki Gabrieli. Kilka lat temu mąż aktorki miał groźnie wyglądający wypadek. Jego samochód uderzył w naczepę tira. Na szczęście mężczyzna doznał tylko lekkich obrażeń. "To, że żyję... tu nawet trudno mówić o szczęściu - to cud. Niewytłumaczalne, że przy takim zniszczeniu auta wyszedłem tylko z powierzchownymi obrażeniami" - pisał wówczas. To jeszcze bardziej scementowało relacje małżeństwa. Pamiętacie produkcje z udziałem Elżbiety Zającównej? Zdjęcia aktorki znajdziecie w galerii na górze strony.