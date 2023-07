Kuba Szmajkowski w wieku 15 lat wziął udział w precastingach do hitowego programu Telewizji Polskiej, "The Voice Kids". Chłopak trafił do drużyny Dawida Kwiatkowskiego i pod jego czujnym doszedł aż do finału. Po zakończeniu programu wraz z jego trzema innymi uczestnikami - Mateuszem Gędkiem, Tomaszem Gregorczykiem i Maksem Więckowskim - został wokalistą boys bandu 4Dreamers, z którym wydał dwa albumy studyjne. Ostatnio pojawiły się plotki o tym, że młody idol nastolatków zajmie miejsce swojego dawnego mentora w fotelu jurorskim.

REKLAMA

Zobacz wideo Kuba Szmajkowski

Kuba Szmajkowski zastąpi Dawida Kwiatkowskiego? "To jedno z moich marzeń"

Ostatnio spotkaliśmy piosenkarza na evencie Nyxa i Barbie, gdzie nasza reporterka zapytała go o te plotki. Kuba nie krył zaskoczenia, że naprawdę krążą plotki o tym, że zasiądzie w fotelu jurora programu, w którym kilka lat temu sam brał udział.

To byłoby duże wyzwanie. Wydaje mi się, że to jeszcze nie jest dobry czas, bo jeszcze muszę nabrać większego doświadczenia, żeby móc służyć radą młodszym kolegom - wyznał Szmajkowski.

Nowy juror w "The Voice Kids". Kuba Szmajkowski zastąpi Dawida Kwiatkowskiego?

Fotel jurora to jego marzenie. "Być może kiedyś się to wydarzy"

Wokalista nie ukrywa jednak, że jego taka propozycja byłaby spełnieniem jego marzeń. Na dzień dzisiejszy ma jedną radę dla młodszych kolegów.

Nie ukrywam, to też jest jedno z moich marzeń. Mam nadzieję, że któregoś dnia przyjdzie mi ten zaszczyt zasiąść na fotelu trenerskim i spojrzeć na to wszystko z innej perspektywy, bo byłem przecież po tej drugiej stronie, jako uczestnik. Być może kiedyś się to wydarzy (...). Gdybym miał dzisiaj powiedzieć coś, to taką rzeczą, która mnie strofowała i smuciła - za każdym razem, gdy wchodziłem na scenę, czułem ogromny stres i nie wiedziałem, jak to zwalczyć. I teraz, jeśli miałbym doradzić swoim młodszym kolegom, jak nad tym pracować, to jedyna rada jest taka, by jak najczęściej wchodzić na scenę i po prostu się z tym zmierzać - przyznał.

Wygląda więc na to, że na razie Kuba nie zasiądzie na fotelu jurora "The Voice Kids". Za to weźmie udział w innym projekcie - już jesienią zobaczymy go w roli uczestnika programu "Twoja twarz brzmi znajomo". Szmajkowski przyznał, że będzie to dla niego duże wyzwanie. Więcej zdjęć znajdziecie w galerii na górze strony.

Kuba Szmajkowski w The voice kids https://www.youtube.com/watch?v=6JlfCgmXUfc