Teresa Lipowska w młodości. Archiwalne zdjęcia robią furorę w sieci

Teresa Lipowska to jedna z największych gwiazd serialu TVP "M jak miłość". W udzielonych wywiadach podkreśla, że mimo podeszłego wieku wciąż czuje się świetnie i nie ma zamiaru zwalniać tempa. Po sieci krążą jej archiwalne zdjęcia, na których można zobaczyć, jak wyglądała w wieku trzydziestu lat.

Teresa Lipowska w młodości. Tak wyglądała na długo przed "M jak miłość"

Konto na Instagramie o nazwie "moja.kolekcja_autografow" jakiś czas temu wrzuciło zdjęcie młodej Lipowskiej. Aktorka w młodości nosiła nieco dłuższe włosy w odcieniu ciemnego blondu. Na jednym z kadrów prezentuje się dystyngowanie niczym Greta Garbo. Na nieco starszej fotografii widzimy ją w kadrze z... "Klanu". Mało kto pamięta, że Lipowska jeszcze na samym początku tasiemca TVP występowała w roli mgr Heleny Frączak.

Teresa Lipowska debiutowała w 1950 roku. Wcześniej chciała być lekarka

Warto wspomnieć, że Teresa Lipowska z branżą filmową jest związana od 70 lat. Na ekranie zadebiutowała w 1950 roku w "Pierwszym starcie". Swoją najsłynniejszą rolę gra jednak do dzisiaj - w serialu "M jak miłość". Co ciekawe, aktorka na początku planowała zostać lekarką, nawet złożyła papiery na dwie uczelnie. Ostatecznie jednak postanowiła związać karierę z aktorstwem. Do szkoły teatralnej dostała się w wieku niespełna 16 lat. W wieku 20 lat zakończyła studia, a jej kariera ruszyła.