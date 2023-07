Joanna Krupa na co dzień mieszka w Stanach Zjednoczonych. Niedawno jednak pojawiła się w Polsce wraz ze swoją córką. Wszystko za sprawą nowej edycji show "Top Model", w którym Krupa pełni rolę jurorki. W następnej odsłonie programu ona sama zaprezentuje się w nowym wydaniu. Choć wszyscy przyzwyczaili się do wyglądu gwiazdy, ta stwierdziła, że to pora na zmiany. Właśnie pokazała fanom swoją niebywałą metamorfozę.

Zobacz wideo Joanna Krupa mówi, czy „Top Model" jest reżyserowane. Wymowna odpowiedź

Joanna Krupa zmieniła fryzurę. Fani nie kryją zachwytu

Joanna Krupa jest aktywna w mediach społecznościowych. Celebrytka zebrała ponad półtora miliona obserwujących na profilu na Instagramie. Często dzieli się prywatnymi chwilami z życia. Tym razem postanowiła pokazać fanom swoją metamorfozę. Gwiazda zdecydowała się na zmianę fryzury. Krupa postawiła na nowy, jaśniejszy odcień blondu. To jednak nie wszystko. Zrobiła sobie również grzywkę. Obserwujący po raz pierwszy zobaczyli ją w takiej odsłonie. Byli zdania, że w takich włosach celebrytka wygląda rewelacyjnie.

"Ekstra w tych włosach", "Super", "Fantastycznie wyglądasz!" - czytamy w komentarzach. Joanna Krupa została porównana także do zagranicznej gwiazdy. "Wyglądasz jak Heidi Klum" - napisała jedna z fanek. Część obserwujących się z nią zgodziła. Krupa mogła liczyć także na wsparcie kolegów z branży. "Najfajniejsza dziewczyna w mieście" - stwierdził Dawid Woliński, pisząc po angielsku. "Ładnie z grzywką max!" - dodał Jakub Kosel. Jak wam się podoba nowa fryzura Joanny Krupy? Więcej zdjęć celebrytki znajdziecie w galerii.

