Monika Olejnik jest znaną dziennikarką z ogromnym stażem. W przeszłości pracowała m.in. w Radiowej Trójce, a później otrzymała angaż w telewizji. Większość widzów zna ją z programu publicystycznego "Kropka nad i", który nadawany jest przez TVN24. Dziennikarka nie boi się wyrażać poglądów, co wielokrotnie udowodniła w mediach. Niedawno podzieliła się z fanami wstrząsającymi faktami ze swojego życia.

REKLAMA

Zobacz wideo Olejnik uderza w Wendzikowską?

Monika Olejnik wyjawiła wstrząsające fakty ze swojego życia

Dziennikarka poruszyła na Instagramie temat swojego pierwszego męża, Mateusza Praczuka. Monika Olejnik przyznała, że związek z nim był błędem młodości. "Przemoc jest jak rana, która goi się powoli, albo wcale. Tak! Wiem o tym, doświadczyłam przed laty przemocy. Byłam studentką, a w zasadzie 20-letnim dzieckiem, kiedy nie zastanawiając się wyszłam za mąż" - napisała na Instagramie.

Olejnik w gorzkich słowach o śmierci ciężarnej Doroty. Zwróciła się do Polek

Pierwsze małżeństwo Olejnik rozpadło się z powodu agresji ze strony jej męża. Dziennikarka wyznała, że była przez niego regularnie bita. Traumatyczne przeżycia tkwią w niej do dnia dzisiejszego. "Moje życie szybko stało się koszmarem. Mateusz, mój ówczesny mąż był przemocowcem, bił mnie! Miałam w sobie na tyle siły, że nie czekałam - szybko wyprowadziłam się od niego i rozwiodłam się. Bałam się, że jak ucieknie z Polski, to nie otrzymam rozwodu. Nie chciałam trwać w bólu i doprowadziłam do rozwodu. Tak, mam rozwód z orzeczeniem winy - mojego pierwszego męża! Po rozwodzie nigdy nie spotkaliśmy się i nie miałam, też kontaktu z jego rodziną. Przez lata żyłam w traumie, że go zobaczę, że będzie się mścił!" - dodała dziennikarka. W naszej galerii na górze strony znajdziecie zdjęcia Moniki Olejnik w różnych stylizacjach.

Pierwszy mąż Olejnik zmarł w 2014 roku

Pierwszy mąż Moniki Olejnik zmarł w 2014 roku, w wieku 62 lat. Jego grób znajduje się na warszawskich Powązkach Wojskowych. Dziennikarka w przeszłości była też związana z satyrykiem, Grzegorzem Wasowskim, z którym ma syna, Jerzego. Od 1996 roku ukochanym Olejnik jest dziennikarz radiowy, Tomasz Ziółkowski.

Monika Olejnik nie otrzymała przeprosin od TVP. Ale nie zamierza odpuścić KAPIF