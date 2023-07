Ich przeboje osiągają milionowe odsłuchy w serwisach streamingowych, a koncerty przyciągają tłumy fanów. Największe gwiazdy disco polo znają nawet przeciwnicy tego popularnego gatunku muzyki. Czym zajmują się ich dzieci? Nie wszystkie zdecydowały się pójść w ślady znanych rodziców i wybrały własną drogę. Czasem bardzo wyboistą.

Syn Zenona Martyniuka ma kłopoty z prawem. Ukojenie znalazł na statku

Daniel Martyniuk to syn największego gwiazdora disco polo Zenka Martyniuka z zespołu Akcent i jego żony Danuty. Wśród dzieci gwiazd jest chyba jednym z tych najbardziej niepokornych, bo już nie raz miał kłopoty z prawem. W 2021 roku usłyszał wyrok za złamanie wcześniejszego zakazu prowadzenia pojazdów i został skazany na dziesięć miesięcy więzienia w zawieszeniu, dziesięć tysięcy złotych grzywny i sześcioletni zakaz prowadzenia pojazdów. Niedługo potem poirytowany wyrokiem sędzi opublikował w mediach społecznościowych pełen wulgaryzmów wpis. Reakcja była natychmiastowa i do sądu trafił akt oskarżenia za zniesławienie. Pod koniec czerwca ruszyła pierwsza rozprawa. Więcej przeczytasz tutaj.

Oprócz tego Daniel Martyniuk był także bohaterem licznych artykułów z powodu prania publicznie brudów po rozstaniu z żoną i kłótniach o alimenty. Jakiś czas temu Zenon Martyniuk podkreślił, że jego syn zmienił swoje życie i zaczął pracować na statku jako majtek. "Wstaję o siódmej, a od ósmej do godziny 17 pracujemy. Mamy w tym dwie przerwy na kawę i obiad. Czuję, że robię to, co lubię. Czuję się spełniony. Najważniejsze jest to, że robię to, co lubię. Chciałem zrobić coś nowego, a nie, że tak powiem, kolejne skandale" - opowiadał o nowym zajęciu podekscytowany Daniel.

Córka Etny próbowała swoich sił na scenie. Szybko zrezygnowała z kariery

Joanna Kaczanowska, czyli Etna, nazywana jest "królową disco polo". Wokalistka jest mamą Izabelli, która zdecydowała się pójść w ślady mamy i spróbować swoich sił na scenie, gdzie występowała pod pseudonimem Carmel. Jej singiel "Nakręcaj mnie" z 2017 roku nie podbił jednak muzycznego rynku i córka wokalistki szybko zrezygnowała z kariery w branży disco polo. Dziś skupia się na rozwoju własnego salonu kosmetycznego, który otworzyła w Białymstoku. Posłuchajcie jej jedynego utworu. "Chcesz mnie przytulać, chcesz pieścić moje ciało Postaraj się, a będziesz miał mnie całą" - czytamy w słowach do piosenki. Miała potencjał?

Magdalena Narożna pokazała córkę. Gabrysia odziedziczyła talent po rodzicach

Magdalena Narożna zyskała popularność jako wokalistka zespołu Piękni i Młodzi. Wcześniej tworzyła grupę z mężem, Dawidem Narożnym, ale para po siedmiu latach zdecydowała się na rozstanie. To spowodowało także rozłam zespołu. Głośno było w mediach o ich konfliktach, ale w końcu musieli dojść do porozumienia ze względu na córkę Gabrysię. Zdecydowali się na naprzemienne wychowanie. Dziewczynka skończyła w tym roku 12 lat i fani uważają, że jest kopią swojej mamy. Niedawno wokalistka udostępniła ich wspólne zdjęcie. "Moja największa duma i zarazem sukces życiowy. Niedawno była taka malutka, a za chwile mnie przerośnie!" - napisała na Instagramie Magdalena Narożna. Podobna do mamy? Więcej zdjęć gwiazd disco-polo i ich dzieci znajdziecie w galerii.

Gabrysia z pewnością odziedziczyła talent po rodzicach, co udowodniła dwa lata temu. Razem z tatą zaśpiewała piosenkę Lady Gagi "Shallow" z filmu "Narodziny gwiazdy". Utwór w ich wykonaniu od razu spodobał się fanom, którzy nagranie zalali falą pozytywnych komentarzy. "Cudownie", "Gabi ma talent po swoich rodzicach", "Mega, nie ma, co więcej pisać" - zachwycali się internauci. Jak wam się podoba to wykonanie? ZOBACZ TEŻ: Joanna Krupa nagrała piosenkę z Łobuzami. Zaczyna karierę w disco polo? "Ananasy i banany nie są słodsze od Dżoany"