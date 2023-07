"Pensjonat pod różą" zadebiutował na antenie Polsatu 15 lutego 2004 roku. Opowiadał historie trzech kobiet w różnych przedziałach wiekowych, a jego akcja toczyła się w tytułowym pensjonacie i ukazywała codzienne życie jego właścicieli, pracowników oraz gości. Mimo że serial cieszył się niesłabnącą popularnością,18 czerwca 2006 roku zniknął z anteny. Dlaczego? Tę zaskakującą sytuację wytłumaczyła właśnie jedna z gwiazd produkcji - Marzena Trybała. Poza nią można tam było podziwiać Magdalenę Walach i Agatę Kuleszę.

Marzena Trybała zdradza kulisy zakończenia serialu "Pensjonat pod różą". Poszło o... pieniądze

Marzena Trybała grała w "Pensjonacie pod różą" od pierwszego odcinka. Legenda polskiego kina wcielała się w przyjaciółkę głównej bohaterki, która była nauczycielką języka polskiego - Marylę. "Na jego planie miałam szansę pracować ze wspaniałymi reżyserami – m.in. Maćkiem Wojtyszką, Mirkiem Borkiem czy Łukaszem Wiśniewskim. Scenariusz był świetnie napisany - początkowo miało powstać tylko 30 odcinków, miała to być zamknięta całość. Ale serial spodobał się widzom i w sumie kręciliśmy go przez dwa lata" - wyznała Trybała w nowym wywiadzie na Plejadzie i zdradziła dlaczego finalnie "Pensjonat pod różą" spadł z anteny Polsatu. "Zakończyliśmy kręcenie sezonu, napisany był scenariusz kolejnego i po przerwie mieliśmy wrócić na plan. Jednak do tego nie doszło" - dodała.

Z tego, co nam powiedziano, ówczesne kierownictwo programowe Polsatu zwlekało ze złożeniem zamówienia na kolejne odcinki. A produkcja "Pensjonatu…" ponosiła spore koszty wynajęcia w Konstancinie obiektów, w których wszystko kręciliśmy. W pewnym momencie strona oczekująca powiedziała basta. Szkoda. Bo to był bardzo dobry i lubiany serial. Następne, które trochę miały go zastąpić, poszły w stronę glamour i nie zyskały już takiej sympatii widzów - stwierdziła Marzena Trybała na Plejadzie.

Marzena Trybała w serialu 'Pensjonat pod różą' Fot. screen 'Pensjonat pod różą' Polsat Go

