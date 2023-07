W Internecie pojawiło się ogłoszenie, które wywołało niemałe zainteresowanie. Na instagramowym koncie jednej z warszawskich agencji nieruchomości znalazła się oferta sprzedaży domu Cezarego Pazury i Edyty Pazury. Chodzi o nieruchomość mieszczącą się na Mazurach. Utrzymana jest ona w bardzo konsekwentnym stylu i ma wiele atrakcji. Między innymi pokaźnych rozmiarów basen i linię brzegową dochodzącą do lokalnego jeziora.

Cezary i Edyta Pazurowie sprzedają posiadłość na Mazurach. Ich dom robi wrażenie

Dom, który można kupić mieści się na ogromnej działce. Ma ona aż dziesięć hektarów. Znajdują się na niej zarówno tereny bardziej leśne, jak i miejsca do opalania. Teren wydaje się być wymarzonym miejscem na letnie wypady i chwile odpoczynku z dala od miejskiego zgiełku. W ofercie zaznaczono, że dom jest całoroczny. Nadaje się więc do użytku także w zimę. Przy tak malowniczych terenach widok na oblodzone jezioro musi być niepowtarzalny. Cena, która znajduje się w ogłoszeniu nie należy do najniższych. Za nieruchomość trzeba zapłacić 6 200 000 zł.

10 ha działki z własną linią brzegową jeziora Jaśkowskiego z malowniczym cyplem. Dookoła las, woda i spokój. Na posesji duży basen, z którego rozciąga się piękny widok na jezioro. Idealne miejsce na letni czas, ale też na przytulne, zimowe wieczory pod kocem przy kominku. Niezależnie od tego, czy chcesz cieszyć się wakacjami, czy zamierzasz zamieszkać na stałe, ta posiadłość pobudza wyobraźnię, oferując nieograniczone możliwości i piękne otoczenie - możemy przeczytać na instagramowym koncie agencji nieruchomości sprzedającej posesję Pazurów.

Mazurska posiadłość Cezarego i Edyty Pazurów ma wiele udogodnień. Jest na sprzedaż

Na co dzień Cezary Pazura i jego małżonka mieszkają w Warszawie. Ich dom mieści się na Wilanowie. Dzielnica ta słynie z wielu luksusowych rezydencji. Medialna para większość czasu spędza w stolicy głównie przez obowiązki zawodowe. Logicznym jest, że dojazd z Mazur nie jest prosty i na dłuższą metę mógłby być męczący. Nic więc dziwnego, że raj kultowego "kilera" został wystawiony na sprzedaż. Więcej zdjęć sielskiej posiadłości Pazurów w galerii na górze strony.

