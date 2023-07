Osiemnasta edycja "Twoja twarz brzmi znajomo" była inna niż pozostałe. W fotelach jurorskich zabrakło Kasi Skrzyneckiej i Michała Wiśniewskiego. Z show pożegnał się także wieloletni prowadzący, Piotr Gąsowski. Przez jakiś czas spekulowano także o zwolnieniu Macieja Dowbora, jednak syn prezenterki nadal pracuje dla Polsatu. Po zwolnieniach i drastycznych zmianach Edwarda Miszczaka, atmosfera wokół produkcji gęstniała z tygodnia na tydzień, tym bardziej więc zaskakuje decyzja twórców o zaproszeniu do udziału syna byłego prowadzącego "Twoja twarz brzmi znajomo".

REKLAMA

Zobacz wideo Czy Krzysztof Ibisz jest przygotowany do "Twoja twarz brzmi znajomo"? "Jest jedno ale..."

"Twoja twarz brzmi znajomo". Syn Gąsowskiego w nowej edycji show?

Jak donosi Pomponik, w najnowszej edycji "Twoja twarz brzmi znajomo" zobaczymy Kubę Gąsowskiego, syna Piotra i Hanny Śleszyńskiej. 27-latek, podobnie jak jego rodzice, od lat związany jest ze sceną. Skończył szkołę aktorską, zapewne więc wcielanie w różne postaci ma w małym paluszku. Wiadomość o pojawieniu się młodego Gąsowskiego w polsatowskiej produkcji ujawnił informator związany ze stacją. "Już niedługo rozpocznie się kolejny sezon "TTBZ", który z pewnością przyniesie widzom wiele niespodzianek. Na długiej liście uczestników ma pojawić się bardzo znane nazwisko. Do show zawita bowiem Kuba Gąsowski. Tak przynajmniej zdradził nasz informator pracujący przy produkcji" - czytamy.

Eltona bez okularów ciężko poznać. Markowski ze swoimi się nie rozstaje

"Twoja twarz brzmi znajomo". Gąsowski już wcześniej został zaproszony do udziału w programie. Uniósł się honorem

Co więcej, syn gwiazdorskiej pary miał pojawić się już w wiosennej edycji show. Po odejściu z "Twoja twarz brzmi znajomo" Piotra Gąsowskiego, Jakub miał zrezygnować z udziału w programie. Jak donosiła osoba związana z produkcją, 27-latek uniósł się honorem. "Być może więc Kuba uznał, że teraz to on uniesie się honorem, podobnie jak wcześniej jego ojciec, i w ten sposób wyrazi swoją solidarność. To niewątpliwie piękny gest, ale nie wiem, czy okaże się słusznym krokiem w karierze młodego aktora, bo udział we flagowym show Polsatu mógłby zagwarantować mu nie tylko wielką popularność, ale i nowe oferty pracy" - informował Pudelek.

Jakub Gąsowski KAPiF