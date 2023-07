Bogumiła Wander od połowy lat 70. zapowiadała na żywo programy w TVP1 i TVP2, prowadziła także największe festiwale w Polsce. Była gwiazdą telewizji, a dziś jest jej prawdziwą legendą. Po 37 latach pracy odeszła na własnych zasadach i nie czekała, aż ktoś wręczy jej wypowiedzenie. Wtedy całe swoje życie poświęciła rodzinie i ukochanemu mężowi, Krzysztofowi Baranowskiemu. Niestety, w 2020 roku w mediach pojawiły się doniesienia o chorobie prezenterki. Diagnoza była przerażająca - choroba Alzheimera. Dziś legendarna spikerka nie pamięta o swojej karierze, prawie 40 latach pracy w telewizji, a nawet drugiego męża, który cały czas jest u jej boku. Jednak fani Bogumiły Wander zawsze będą wspominać jej elegancję, nienaganną dykcję i niespotykaną klasę.

"Z trudnością kontaktuje się ze światem". Opublikowano piękne zdjęcie

Użytkownicy mediów społecznościowych uwielbiają odkopywać kadry sprzed lat. Nie wszyscy mają bowiem świadomość, jak wyglądali ich idole w momencie, gdy dopiero rozpoczynali swoje kariery zawodowe. Podobnie jest na przykładzie Bogumiły Wander - w internecie co jakiś czas można trafić na zdjęcia z jej młodości. Ostatnio taki kadr opublikował na Instagramie profil @tele.nostalgia. Możemy na nim zobaczyć, jak prezenterka wyglądała 1993 roku, czyli w wieku 50 lat. Wander miała piękne, długie blond włosy, elegancki makijaż, w którym najbardziej wybijały się mocno podkreślone usta i białą, nienaganną koszulę z kołnierzem. Jednym słowem - wyglądała przepięknie! Zresztą sami spójrzcie. A więcej zdjęć prezenterki sprzed lat znajdziecie w naszej galerii.

Stan zdrowia Bogumiły Wander

Krzysztof Baranowski regularnie przekazuje informacje o tym, w jakim stanie jest jego ukochana żona. Niestety choroba jest już na tym etapie, że komunikacja z Wander jest praktycznie niemożliwa. "Rozmawiamy, ale trudno jest się z nią porozumieć. Na tę chorobę nie ma lekarstwa, więc trzeba brać, co życie daje i cieszyć się, że póki co stan żony jest dobry. I że nie ma zagrożenia życia. Tyle że jest to życie jakby zupełnie w innym świecie" - podkreślił Krzysztof Baranowski w rozmowie z Przeglądem Sportowym."