Kasia Nast, uduchowiona eks partnerka Barona, zasłynęła w mediach m.in. malowaniem obrazów dość nietypowym barwnikiem, czyli własną krwią menstruacyjną. "Jest to bardzo ważny dla mnie obraz, bo pierwszy, który namalowałam krwią menstruacyjną. Namalowałam go z intencją wybaczenia sobie każdej chwili, kiedy podczas okresu czułam się nieczysta" - opisała swoje dzieło na Instagramie. Nast często bierze też udział w warsztatach, które pozwalają jej wejść na wyższy poziom świadomości. O co chodzi? O sytuacji z triggerami opowiedziała podczas jednego z warsztatów. "Ten trigger (z ang. wyzwalacz bardzo silnych emocji) się pojawia i czułam, że ta energia totalnie podchodzi mi do góry. I teraz co zrobiłam, bo to jest istotne... Poszłam do siebie do pokoju i przez breath, sound and movement (z ang. oddech, terapię dźwięku i ruchu) postanowiłam to przepracować i puścić. Bo tak naprawdę nie ma w tej sytuacji nic, co powinno mnie triggerować" - wyznała. Czy Kasia Nast może nas jeszcze czymś zaskoczyć? Okazuje się, że tak! Była ukochana Barona organizuje warsztaty z medytacji łona. Dla zainteresowanych w ofercie jest też prezentacja masażu członka. Zainteresowani?

Kasia Nast zaprasza na warsztaty. W grafiku zajęć m.in. masaż przyrodzenia i medytacja łona

Kasia Nast była już wzięta pod lupę przez Krzysztofa Stanowskiego, który zgłębiał fenomen Life Balance Congress, gdzie była jedną z prelegentek i nie zostawił na uczestnikach tego wydarzenia suchej nitki. Tym razem uduchowiona influencerka sama organizuje warsztaty, które mają pomóc kobietom w odkrywaniu ich seksualności. Za 1699 zł można m.in. zobaczyć, jak Nast wykonuje masaż członka na swoim partnerze. Ale to nie wszystko, bo uczestniczki mogą wziąć udział w rytuale spalenia wstydu i winy, a także przeprowadzić z prowadzącą medytację łona. Zwieńczeniem trzydniowego spotkania będzie taniec "w którym stopniowo, jak stare warstwy będziemy zrzucać z siebie ubrania" - jak czytamy na stronie wydarzenia. Skusicie się na taki wypad?

Kasia Nast o masażu lingam na partnerze. "Wyraził na to zgodę"

Kasia Nast zapowiedziała, że masaż lingam, czyli masaż przyrodzenia, który ma wymiar duchowy, wykona na warsztatach z "modelem", którym jest jej partner. Jedna z zainteresowanych kobiet spytała, czy masaż będzie wykonany na nagim ciele. Jak się okazuje, partner Nast już wyraził na to zgodę. "Mój partner będzie tylko i wyłącznie na masażu lingam, a tak będziemy same. Taki jest mój plan, tak mam też ustalone ze swoim partnerem, który wyraził na to zgodę i chęć, natomiast jeżeli na warsztacie okazałoby się, że będzie to dla was za dużo, wtedy zrobimy na ubranym" - odpowiedziała na Instagramie.