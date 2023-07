Występ Jakuba Rzeźniczaka w podcaście Żurnalisty jest ostatnio jednym z najgorętszych tematów w show-biznesie. W bardzo wylewnym i osobistym wywiadzie zawodnik Kotwicy Kołobrzeg otworzył się na temat swoich poprzednich - dość burzliwych - związków, niejednokrotnie rzucając kontrowersyjne tezy. Piłkarz w mało pochlebnych słowach wypowiedział się też na temat Eweliny Taraszkiewicz, z którą ma córkę Inez. Rzeźniczak w wywiadzie opowiedział, jak poznał matkę swojego dziecka. "Ewelinę poznałem przez kolegę, który zajmował się załatwianiem dziewczyn na telefon. Za to spotkanie zapłaciłem chyba 1500 złotych za dwie, trzy godziny. I tak to się zaczęło". W naszej galerii na górze strony znajdziecie zdjęcia byłych partnerek Rzeźniczaka i nie tylko.

Zobacz wideo Kim są polskie WAGs?

Była WAG's uderza w Rzeźniczaka

Wywiad Rzeźniczaka skomentowało wiele osób, które nie ukrywały zażenowania z powodu wypowiedzi piłkarza. Teraz do tego grona dołączyła była partnerka Arkadiusza Milika, Jessica Ziółek, która w rozmowie z "Super Expressem" ostro oceniła zawodnika Kotwicy Kołobrzeg. "Dla mnie to brak jakichkolwiek zasad moralnych i publiczne poniżanie swoich eks-partnerek. Nie wyobrażam sobie, żeby mój eks-partner wypowiedział się o mnie w taki sposób. To dla mnie brak szacunku dla kobiety. Rzeźniczak bardzo "mądrze" wypowiedział się na ten temat, bo dał mojej książce większego znaczenia, paliwa. Został zapytany: "Czy te twoje zdrady były spowodowane tym, że się naoglądałeś?". Kuba odpowiedział: "Przesiąkłem trochę tym życiem". Może dlatego jego decyzje takie były. Dla mnie ten wywiad jest obrzydliwy. Strasznie się wkurzyłam, kiedy to oglądałam" - powiedziała Ziółek.

Poznałam Edytę i Magdę, które są przesympatycznymi osobami. Jeżeli nazywasz każdą kobietę źle, to po co tak naprawdę z nimi byłeś? W sumie każda jego eks-partnerka musi się liczyć z tym, że potem on pójdzie do mediów i źle powie na ich temat. Atakuje kobiety, bo chce odsunąć od siebie uwagę po swoich słabych rozstaniach. I po zdradach, których dokonał - uważa była partnerka Arkadiusza Milika.

Bomba o wywiadzie Rzeźniczaka. "Apelowałabym o trochę większą dojrzałość"

Jessica Ziółek wydała książkę o życiu partnerek piłkarzy

Przypomnijmy, że Jessica Ziółek przez 10 lat była partnerką Arkadiusza Milika. Para jednak rozstała się, mimo że byli już narzeczeństwem. Aktualnie Ziółek spotyka się z bramkarzem Znicza Pruszków, Miłoszem Mleczko. Była partnerka Milika w przeszłości wydała książkę "WAGs. Cała prawa o kobietach piłkarzy".

Jessica Ziółek Screen: Instagram/@jessica_ziolek