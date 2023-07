Kilka lat temu Katarzyna Skrzynecka postawiła na zmiany. Gwiazda przeszła ogromną metamorfozę. W 2019 roku aktorce udało się zrzucić aż dziesięć kilogramów. Nie byłoby w tym nic nadzwyczajnego, gdyby nie fakt, że dokonała tego w zaledwie pięć tygodni. Osiągnięcie wymarzonej figury z pewnością nie było łatwe. Skrzynecka postanowiła jednak podzielić się swoim sekretem. Wyznała, w jaki sposób udało jej się schudnąć.

Katarzyna Skrzynecka zdradza sekret swojej diety. Wyjawia, jak zrzuciła zbędne kilogramy

Katarzyna Skrzynecka aktywnie działa w mediach społecznościowych. Aktorka zebrała na profilu na Instagramie ponad 200 tysięcy obserwujących. W 2019 roku jej fani mogli razem z nią wybrać się w podróż po wymarzoną sylwetkę. Gwiazda regularnie relacjonowała swoje postępy w walce ze zrzuceniem zbędnych kilogramów. Dodawała zdjęcie, które pokazywały jej drogę do upragnionej metamorfozy. Wówczas wyznała, co w jej przypadku przyniosło najlepsze efekty. Okazało się, że był to detoks wegański. Jej zdaniem tego typu dieta pomogła również w dolegliwościach zdrowotnych. Choć zmiana nawyków żywieniowych nie była łatwa, Skrzyneckiej udało się tego dokonać. "Detoks wegański jest bardzo skuteczny i wyprowadza z różnych kłopotów zdrowotnych. Ale mięsożercom, jak ja, która kocha chude mięso, ryby, owoce morza, jajka i mleko... bardzo trudno wytrzymać, rzetelnie, całkowicie bez tych produktów" - pisała wówczas na profilu na Instagramie.

Katarzyna Skrzynecka Fot. instagram.com/katarzyna_skrzynecka_official

Katarzyna Skrzynecka osiągnęła swój cel, gdy zrzuciła dziesięć kilogramów. Jej metamorfoza trwała zaledwie pięć tygodni. Następnie postanowiła kontynuować przygodę z odchudzaniem. "Gdy wytrwam i osiągnę założony cel: -20! Może osiągnę... wówczas powoli i stopniowo powrócą chude mięsa, ryby, jajko i chude mleko z obniżoną zawartością laktozy" - pisała aktorka na profilu. W tamtym czasie zrezygnowała z wielu produktów. Zamiast tego spożywała dużo owoców, warzyw i zbóż pod różną postacią. Ta zmiana przyniosła u niej najlepsze efekty, które utrzymała do dziś. Więcej zdjęć "przed i po" Katarzyny Skrzyneckiej znajdziecie w galerii.

Nie tylko Katarzyna Skrzynecka znalazła dobry sposób na schudnięcie. Joanna Kurowska również ma swoją metodę

Katarzyna Skrzynecka nie jest jedyną gwiazdą, która przeszła ogromną metamorfozę. Swój sposób na zrzucenie zbędnych kilogramów znalazła również Joanna Kurowska. Aktorka pozbyła się dziesięciu kilogramów. W jednym z wywiadów przyznała, że jest zadowolona z nowego wyglądu. Wyznała, że jej sekretem są ćwiczenia w domu. "Uwielbiam ćwiczyć w domu, wychodzi mi to. Wiem, że są osoby, które muszą iść na siłownię, żeby się zmobilizować, ale to zajmuje bardzo dużo czasu. Natomiast ja ćwiczę w domu i cieszę się, że potrafię być tak konsekwentna. Zdarzało się nawet, że wracałam do domu o północy, to przed pójściem spać ćwiczyłam, chociaż te dziesięć minut, bo chodzi o to, żeby robić to systematycznie" - powiedziała w wywiadzie z "Faktem". Dodała, że korzystała również diety. W jej przypadku najlepszą metodą był tzw. post przerywany.