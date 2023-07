W jednym z wydań "Wiadomości" poruszono temat butów Donalda Tuska, które wyceniono na około cztery tysiące złotych. W czwartek 13 lipca temat powrócił, a następnie uderzono w Kasię Tusk, której wypomniano luksusową torebkę. Zdaniem prowadzących "Wiadomości" miała ona zakupić ją z pieniędzy podatników. Negatywnie na temat stylizacji Tusk wypowiedziała się też Marianna Schreiber, której letni zestaw został porównany ze stylizacją córki lidera PO przez jednego z projektantów dla "Super Expressu". Daniel Jacob Dali uważa, że to właśnie Kasia Tusk postawiła na lepszą stylizację. Schreiber postanowiła odnieść się do tego na Instagramie pisząc, że jej ubiór kosztował o wiele mniej od outfitu Tusk. Zaznaczyła przy tym, że "najmniejszy detal z jej kreacji, kosztował więcej niż wszystko, co ona miała na sobie". Całą wypowiedź Schreiber na ten temat znajdziecie w galerii na górze strony.

"Wiadomości" uderzają w Donalda Tuska i jego córkę

W serwisie Telewizji Polskiej został wyemitowany materiał o "straganie Donalda Tuska". Na specjalnym stoisku zostały ułożone produkty, które kojarzą się z wypowiedziami polityka i przypomniano, jak lider Platformy Obywatelskiej straszył wielkimi podwyżkami cen.

Pod koniec zeszłego roku polityk straszył, że zabraknie węgla, że Polacy będą zamarzać na ulicach, a chleb będzie po 30 zł. Czy te prognozy się sprawdziły? Oczywiście nie. Donald Tusk kłamał i niepotrzebnie straszył Polaków. Możemy być pewni, że także w tym roku, w trakcie kampanii wyborczej powie absolutnie wszystko, żeby tylko wrócić do władzy. Będzie się posługiwał każdymi metodami, każdymi manipulacjami - mówił jak natchniony pracownik TVP.

Podczas programu oberwało się też Katarzynie Tusk, której droga torebka, miała według pracownika TVP, zostać kupiona z pieniędzy podatników. "Z drugiej strony widzimy też przykład tego, jak rzekomo Donald Tusk jest tylko zwykłym Polakiem, jednym z wielu. Widzimy tutaj buty za 4,5 tys. zł czy torebkę jego córki Kasi Tusk za 30 tys. zł. Wszystko z naszych podatków. Z podatków, które wspólnie płacimy. Oto przykład hipokryzji i wiarygodności, a raczej jej braku Donalda Tuska" - powiedział pracownik Telewizji Polskiej podczas materiału.

Kasia Tusk wyróżniała się na Open'er Festival. Pozostała wierna sobie

Kasia Tusk od lat prowadzi bloga modowego

Przypomnijmy, że Kasia Tusk od wielu lat zajmuje się prowadzeniem bloga modowego. Wydała też w przeszłości książkę "Elementarz stylu", w której uczy, jak robić korzystne zdjęcia i modnie się ubierać. Kasia Tusk ma także swoją własną markę odzieżową, która podbiła serca wielu jej fanek. Więcej stylizacji Kasi Tusk znajdziecie w naszej galerii na górze strony.

