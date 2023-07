Paulina Koziejowska i Maciej Orłoś po raz pierwszy potwierdzili swój związek w kwietniu 2022 roku. Para musiała zmierzyć się z falą hejtu, ponieważ dzieli ich 22 lata różnicy. To ich jednak nie zniechęciło. 12 lipca dziennikarka pojawiła się na evencie Nyxa i Barbie, gdzie zdradziła Plotkowi, co jest sekretem ich udanej relacji.

Paulina Koziejowska o ukochanym. "To typ ugodowca"

Reporterka Plotka zapytała Paulinę o to, czy czeka na film "Barbie" z Margot Robbie i Ryanem Goslingiem z rolach głównych.

Oczywiście, że czekam, tylko nie wiem, czy Maciek ze mną pójdzie. Chociaż może jak go ładnie poproszę, to może pójdzie - odparła ze śmiechem Paulina.

Dziennikarka Plotka dopytywała Koziejowską o to, czy była gwiazda "Teleexpressu" mogłaby być zazdrosna o Ryana Goslinga. "Nie, on nie jest typem zazdrośnika, to ja jestem zazdrośnica i pracuję nad tym. Staram się myśleć racjonalnie" - odpowiedziała ukochana Macieja Orłosia.

Maciek jest typem ugodowca, to mogę powiedzieć, ja jestem bardziej tym wcielonym diabełkiem i nie raz zaczynam jakieś dramy, mówiąc tak kolokwialnie, ale rzeczywiście, Maciek się nie daje wyprowadzić z równowagi. Jak znajomi pytają mnie, jak to jest, że my się tak dobraliśmy, to mówię, że my mieliśmy po prostu cholerne szczęście, że trafiliśmy na siebie - opowiadała Paulina.

Wspólna praca, a TVP? Paulina odpowiada

Maciej Orłoś przez lata witał widzów w "Teleexpresie", jednak od 2022 roku pracuje dla Radia Nowy Świat. Oprócz tego Paulinie udało się przekonać dziennikarza do założenia wspólnego podcastu - "W związku", gdzie rozmawiają z ekspertami właśnie o relacjach. Zapytaliśmy ją, co sądzą o sprawie podstawionego aktora w materiale TVP, o której pisaliśmy.

Maciek ma swój program, gdzie swoje podejście do telewizji publicznej prezentuje bardzo dobitnie. Ja się staram w politykę aż tak nie angażować, ale popieram oczywiście, to co Maciek mówi - skwitowała.

Para jednak nie zawsze się zgadza. Zdaniem Pauliny, ważne jest, aby ze sobą rozmawiać, a nie "zamiatać problemy pod dywan". Jesteście ciekawi, co jeszcze powiedziała nam Koziejowska? Obejrzycie materiał na górze strony, a w galerii znajdziecie wspólne zdjęcia pary.

