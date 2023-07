Przyszli narzeczeni często głowią się nad tym, gdzie powinni się oświadczyć. Wybór idealnego miejsca na zadanie najważniejszego pytania w dotychczasowym życiu bywa trudne. Ekspert ds. etykiety postanowił rozwiać wszelkie wątpliwości i wskazać, które miejsca absolutnie się do tego nie nadają. Okazuje się, że fantazja ludzi nie zna granic.

Gdzie się nie oświadczać? Oto lista miejsc, które warto omijać z pierścionkiem w kieszeni

Grant Harrold to były kamerdyner króla Karola III, który obecnie jest szanowanym brytyjskim ekspertem od etykiety i prezenterem telewizyjnym. Teraz doradza innym, jak się zachować. Poproszony o poradę dla przyszłych narzeczonych, zdradził, jak powinny wyglądać idealne oświadczyny. Otóż najlepiej wybrać do tego miejsce, które obie strony uważają za romantyczne i takie, które dla obojga coś znaczy. Za totalny nietakt uważa oświadczyny na pogrzebie, chrzcinach, czy weselu innej pary. To ostatnie narusza tzw. weselną etykietę i jak wskazał ekspert, należy tego unikać za wszelką cenę, gdyż takie zachowanie zepsuje dzień bohaterom wieczoru. "To niedopuszczalne. Nie powinieneś odbierać wagi tego wyjątkowego dnia komuś innemu" - powiedział w rozmowie z portalem Mirror. Ale co z mniej oczywistymi miejscami?

Były kamerdyner króla Karola wskazuje najgorszy pomysł na oświadczyny w historii

Były pracownik Pałacu Buckingham wymienił prawdopodobnie najgorsze miejsce do tego rodzaju romantycznych uniesień. Skrytykował pewien spontaniczny pomysł, który miał zaskoczyć wybrankę. "Niedawno widziałem nagranie, na którym ktoś oświadcza się w samolocie. Mężczyzna klęczał na jednym kolanie, czekając, aż ona wyjdzie z toalety, a reszta pasażerów czekała w gotowości na reakcję kobiety" - powiedział Grant Harrold dla Mirror. Otwarcie przyznał, że to wybitnie nietrafione zachowanie mężczyzny.

To bardzo niewrażliwy sposób na oświadczyny. To w ogóle zbyteczne. A co, jeśli ktoś potrzebowałby skorzystać z toalety? - dodał ekspert.

Ale to nie wszystko. Dość popularnym pomysłem jest także ukrywanie pierścionka w jedzeniu podczas romantycznej kolacji w restauracji. Co na to Grant Harrold? W tym przypadku też nie ma dobrych wieści. "Wylądowanie w lokalnym szpitalu w noc zaręczynową najprawdopodobniej nie zapewni romantycznego wieczoru, o którym marzyłeś" - skwitował. Trudno się nie zgodzić, gdyż taki pomysł bywa niebezpieczny dla zdrowia ukochanej. Warto więc przemyśleć sposób "przemycenia" pierścionka.