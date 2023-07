Ania Bardowska zyskała popularność dzięki udziałowi w drugiej edycji hitowego show TVP "Rolnik szuka żony". Kobieta wysłała list do Grzegorza z Uniejowic, który nie wahał się ani chwili nad zaproszeniem jej na swoje gospodarstwo. Program opuścili razem, a niedługo potem zostali małżeństwem. Rok temu nastąpił kolejny przełom w ich życiu. Para zakończyła budowę domu, która trwała od 2020 roku. Żona rolnika chętnie pokazuje wnętrza ich nowego gniazdka na Instagramie. Ostatnio pochwaliła się garderobą.

Tak wygląda garderoba Bardowskich. Zadbano o każdy szczegół

Ania i Grzegorz Bardowscy szybko zaskarbili sobie serca widzów "Rolnik szuka żony", którzy obserwują ich życiowe zmagania także po zakończeniu emisji sezonu z ich udziałem. Para szybko stała się jednymi z najpopularniejszych uczestników show, co widać bardzo dobrze po ich profilach w mediach społecznościowych. Żona rolnika, która zresztą jest bardzo aktywna w sieci, może się pochwalić już 293 tys. obserwatorów na Instagramie. Kobieta chętnie dzieli się tam kulisami codzienności swojej rodziny. Ostatnio głównym tematem była oczywiście budowa domu, a następnie jego wykańczanie. Dziś małżeństwo może się już cieszyć z nowego lokum.

Anna Bardowska z "Rolnik szuka żony" pokazała szafę: Ma pani tylko tyle ubrań?

Tymczasem fani mogą za to podglądać, jak para z "Rolnika" się urządziła. Bardowscy po kolei odsłaniają kolejne pomieszczenia swojej nieruchomości, co zawsze spotyka się z dużym zachwytem od obserwatorów. Niedawno Ania opublikowała na Instagramie zdjęcia niepokazywanego wcześniej miejsca. Na InstaStories wrzuciła filmik, na którym widać rodzinną garderobę. Pokój został bardzo szykownie urządzony. Wchodzi się do niego przez drzwi z lustrem z ozdobną, ciemną ramą. Całość zapełniona jest idealnie dobraną zabudową wykonaną w czerni i klasycznym drewnie. Trzeba też przyznać, że zawartość i rozmiary szafy też robią wrażenie. Bardowska, jak sama przyznała, pokazała relację z pomieszczeniu tuż po zrobieniu porządków. Rzeczywiście panuje tu perfekcyjny ład. Jak wam się podoba? Więcej zdjęć domu Bardowskich znajdziecie w galerii.

Garderoba Bardowskich fot. instagram/ ania.bardowska

Bardowscy pochwalili się wykończonym domem. Jest stylowo i nowocześnie

Chociaż wnętrza nieruchomości Ani i Grzegorza Bardowskich fani mogli poznać już w zeszłym roku, to dopiero kilka miesięcy temu para mogła się tam finalnie wprowadzić. Teraz gdy małżeństwo do gotowego projektu dołożyło swoje dodatki i dekoracje, dom nabrał zupełnie nowego charakteru. Całość urządzona jest bardzo gustownie, z dużą dbałością o szczegóły. Dominują neutralne kolory, przede wszystkim jasne, ale małżeństwo nie bało się również ciemnych odcieni czy nawet czerni. Elegancji dodają wykończenia z naturalnego drewna.

Anna Bardowska z "Rolnik szuka żony" relacjonuje budowę nowego domu

Ostatnio Bardowscy pokazywali między innymi jedną z łazienek. Została ona urządzona w szarościach i czerni z drewnianymi elementami. Uwagę przykuwają płytki, które wyglądem i teksturą przypominają betonowe ściany. Fanom spodobało się również ogromne lustro. Stanowi ono centralną część pomieszczenia i od razu rzuca się w oczy.