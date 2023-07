Kevin Spacey jest przesłuchiwany przez londyński sąd. Postawiono mu 12 zarzutów. Oskarża się go m.in. o napaść i doprowadzenie do penetracji seksualnej osoby bez jej zgody. Amerykański aktor nie przyznaje się do winy. Jego słowa w sądzie mogą zaskakiwać. Zarzuty o napaść seksualną sprowadza do kategorii flirtu.

Spacey przed sądem. Zaprzecza oskarżeniom o napaść seksualną. Nazywa siebie "wielkim flirciarzem"

Jak podaje portal TMZ, Kevin Spacey podczas zeznań przed londyńskim sądem wyznał, że zarzuty jednego z oskarżycieli są dla niego niczym "nóż w plecy". Według aktora intymne chwile pomiędzy nim a ofiarą były dobrowolne. Siebie samego natomiast określił jako "po prostu wielkiego flirciarza". Przed sądem Spacey przypomniał sobie też o relacji, jaka łączyła go z jednym z czterech oskarżających go mężczyzn. Laureat Oscara opisał go jako zabawnego, czarującego i kokieteryjnego, a ich rzekomy związek jako "romantyczny" i "nieco seksualny".

Bardzo go lubiłem. Dobrze się razem bawiliśmy. Dużo się śmialiśmy - zeznał przed sądem w Southwark Kevin Spacey.

Kevin Spacey Fot. Aaron Chown/AP

Spacey przed sądem. Miał agresywnie złapać ofiarę. "Jak chwytająca kobra"

Zeznania Kevina Spacey. "To było delikatne, wzruszające"

Spacey stwierdził też, że zaskoczyło go oskarżenie ze strony mężczyzny, którego znał ponad 20 lat. Dodał, że "zmiażdżyło" go to emocjonalnie. W pewnym momencie wyjął nawet chusteczkę i otarł łzę. Kategorycznie zaprzeczył oskarżeniom o molestowanie seksualne, chociaż przyznał, że to on dominował w tej relacji. Stwierdził także, że nie był agresywny ani brutalny. - To nie stało się w brutalny, agresywny, bolesny sposób. To było delikatne, wzruszające i moim zdaniem romantyczne - dodał Spacey. Co więcej, aktor zaznaczył, że nigdy tak naprawdę nie uprawiał seksu z ofiarą, ponieważ ona tego nie chciała, a on uszanował jej prośbę. Według niego oskarżyciele zemścili się na tym, że z żadnym z nich nie wszedł w dłuższą relację.

Kevin Spacey przed sądem Fot. Elizabeth Cook / AP