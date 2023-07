Caroline Derpienski to modelka i influencerka, na co dzień rezydująca w Miami. Na szerszą skalę stała się sławna, gdy zaczęła ogłaszać, że rozstała się z dużo starszym od siebie biznesmenem, który może pochwalić się milionami na koncie. Mówiła wówczas, że był to toksyczny związek, a jej partner "pokazał swoją prawdziwą twarz" i źle ją traktował. Kilka dni później przyznała, że wszystko zmyśliła, bo była ciekawa, czy media podłapią temat złego tratowania kobiet przez mężczyzn. Modelka od tamtego czasu wciąż jest na językach. Wszyscy ciekawi są pikantnych szczegółów z życia celebrytki. A ta, gdy tylko ma ochotę, publikuje w mediach społecznościowych zdjęcia i filmiki obrazujące kulisy jej prywatnego życia.

Tak mieszka Caroline Depienski. Luksusowo to mało powiedziane

W mieszkaniu celebrytki znajduje się m.in. przestronna kuchnia, urządzona w nowoczesnym stylu. Królują w niej takie kolory jak biel, czerń i szarość. Na oknach znajdują się shuttersy. Swoją drogą, ciekawe czy Caroline lubi w niej pichcić.

Caroline swoje TikToki często nagrywa w łazience. Znajduje się w niej lustro, dobre oświetlenie i białe drzwi. Widać też, że ściany mają ciemnobeżowy kolor. Jak jednak podkreśla celebrytka, jest to "mała łazieneczka w pokoju jej służby".

Caroline czasem nagrywa również ze swojej sypialni. Wiadomo, że ma wielkie różowe łóżko i... różowy stroik, przypominający choinkę. Znajduje się tam też sporych rozmiarów lustro, w którym influencerka też lubi robić sobie zdjęcia.

Największą uwagę przykuwa jednak salon. Jest ogromny i iście królewski! Nie brakuje tam kolorów, szklanych półek, baru, gdzie pewnie pije wino z ukochanym lub przyjaciółmi, czerwonej sofy i różowych puf. Chcielibyście tak mieszkać? Więcej zdjęć znajdziecie w galerii na górze strony.

