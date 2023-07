Bodyguard odkąd tylko pojawił się na szklanym ekranie, zrobił sporo zamieszania. Mężczyzna dołączył do ekipy "Chłopaków do wzięcia" i niemal natychmiast zyskał całkiem sporą rzeszę fanów. Cechuje go niekonwencjonalny styl, który znacząco dobiega od typowej klasyki. W jego garderobie nie brakuje elementów ze skór egzotycznych zwierząt i mocno zdobionej biżuterii. Ferrari to prawdziwa wisienka na torcie.

REKLAMA

Zobacz wideo Czy Krzysztof Ibisz jest przygotowany do "Twoja twarz brzmi znajomo"? "Jest jedno ale..."

Bodyguard z "Chłopaków do wzięcia" ma fantazję. Wie, jak zostać zauważonym

Piotrek, czyli charyzmatyczny Bodyguard z "Chłopaków do wzięcia" dołączył do programu w 313 odcinku i od razu zwrócił na siebie uwagę. Mężczyzna pokazał, że żyje jak prawdziwa gwiazda. Stać go na naprawdę wiele, a przedmioty znajdujące się w jego domu są naprawdę niezwykłe. Przepych to chyba najlepsze słowo opisujące gust Piotrka.

"Chłopaki do wzięcia". Jaruś rusza na podbój nowego rynku. "Będzie rewolucja"

Piotrek z "Chłopaków do wzięcia" żyje jak prawdziwy król. Z całą pewnością nie jest minimalistą

"Chłopaki do wzięcia" to produkcja, która gości na antenie telewizji Polsat od dłuższego czasu. Pierwszy odcinek miał swoją premierę w 20212 roku i wzbudził wtedy ogromne zaciekawienie odbiorców. Osobliwy dokument opowiada o perypetiach mężczyzn, którzy szukają swojej drugiej połówki. Wymagania mają niemałe. Niemałe względem potencjalnych partnerek - nie siebie. Bodyguard ma spore szanse na rozpalenie żaru w sercu niejednej kobiety. Tym bardziej, że jest miłośnikiem ogrodnictwa.

Piotrek Bodyguard z 'Chłopaków do wzięcia' Fot. screen polsatgo.pl

Więcej zdjęć Bodyguarda i jego kolekcji w galerii na górze strony.