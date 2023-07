Harrisona Forda nikomu przedstawiać nie trzeba. Aktor znany m.in. z "Łowcy Androidów" i "Gwiezdnych wojen" uznawany jest za jedną z największych gwiazd kina wszech czasów. 81-latek ma na swoim koncie nie tylko wielkie hity filmowe, ale również sporo branżowych nagród, w tym Złoty Glob za całokształt twórczości. Pomimo tylu wybitnych osiągnięć, mężczyzna wcale nie zamierza zwalniać tempa i chętnie podejmuje się kolejnych projektów. W lipcu do kin weszła piąta już odsłona przygód "Indiany Jonesa", a na 2024 zapowiadają się kolejne dwie premiery z udziałem Forda. W końcu zdradził swój sekret, jak udaje mu się utrzymać tak dobrą kondycję.

Harrison Ford opisał, jak dba o formę. Wykluczył te rzeczy z diety

Gwiazda "Gwiezdnych wojen" zawsze skromnie wypowiada się na temat swojego wyglądu. W rozmowie z Ellen DeGeneres mówił: "Nie robię praktycznie nic. Jem warzywa i ryby". Jednak wielu osobom to nie wystarczyło i wciąż dopytują aktora o sekret jego nienagannej sylwetki. Podczas jednego z wywiadów Harrison Ford w końcu uległ fanom. Okazuje się, że zrezygnował on z jedzenia mięsa i nabiału, co według niego najlepiej wpłynęło na jego kondycję.

Po prostu wiem, że jedzenie mięsa jest gorsze dla naszej planety… i nie jest dobre dla mnie - tłumaczył.

Aktor opiera swoje zdrowie i samopoczucie nie tylko na diecie i decyzjach żywieniowych. Ford stara się dbać bardzo o kondycję, która jest mu bardzo potrzebna w pracy na planie zdjęciowym. W tym celu chętnie podejmuje się aktywności fizycznych. Od wielu lat regularnie gra w tenisa czy jeździ na rowerze.

Harrison Ford skończył 81 lat. Kiedyś parał się nie tylko aktorstwem

Chociaż dziś trudno sobie wyobrazić Harrisona Forda w innym zawodzie niż aktorstwo, to o mały włos jego życie potoczyłoby się inaczej. Mężczyzna co prawda debiutował już w latach 60., ale zanim Geroge Lucas dał mu szansę odegrać główną rolę w "Gwiezdnych wojnach", to kariera w świecie filmowym szła mu jak po grudzie. W produkcjach pojawiał się jedynie epizodycznie, co nie przynosiło mu zbyt dużych dochodów.

Ford musiał się więc podjąć innej pracy, aby móc się utrzymać w Kalifornii. Zajął się stolarką, w czym ponoć był bardzo dobry, a po stanie szybko rozeszła się dobra opinia o jego fachu. Zasłynął z wykonywania pięknych sekretarzyków i mebli biurowych. Co ciekawe, to właśnie dzięki temu otrzymał rolę Hana Solo i rozpoczął międzynarodową karierę. W 1975 Lucas zatrudnił aktora, aby ten stworzył mu zabudowę mieszkania. Przy okazji poprosił go o przeczytanie kwestii przygotowanych dla innych kandydatów do zagrania w "Gwiezdnych wojnach", co spodobało się przyjacielowi reżysera, Stevenowi Spielbergowi. Dziś już nikt nie wyobraża sobie tej kultowej sagi bez Harrisona Forda.