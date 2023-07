Księżna Kate i książę William nieustannie angażują się w kolejne aktywności i promują brytyjską rodzinę królewską. Ostatnio postanowili otworzyć plac zabaw dla dzieci. Adeventure Play ma w ofercie całą masę atrakcji. Problem w tym, że nie za darmo. Ceny oburzyły wielu Brytyjczyków. Teraz zarzucają przedstawicielom monarchii, że próbują wzbogacić się kosztem tych najbiedniejszych. Sytuacja stała się naprawdę nieprzyjemna.

Kate i William otwierają park zabaw. Ceny? Tanio nie jest nawet za dzieci do dwóch lat

11 lipca książę i księżna Walii oficjalnie otworzyli park zabaw dla dzieci, który znajduje się na terenie Wielkiego Parku Windsorskiego. Komentatorzy szybko jednak zwrócili uwagę na ceny, które obowiązują na tej atrakcji. Rodzice dzieci poniżej dwóch lat muszą zapłacić 12 funtów za dwie godziny przebywania z pociechami na placu. Z kolei dla dzieci od dwóch 15 lat ten koszt wynosi 16 funtów. W przeliczeniu na złotówki opłaty oscylują w przedziale 62-83 złotych.

Brytyjczycy oburzeni zachowaniem brytyjskiej rodziny królewskiej

Podkreślmy, że park ma bardzo bogatą ofertę dla najmłodszych. Są tam drewniane chatki, podniesione chodniki, zjeżdżalnie. Nie zmienia to faktu, że opłaty za korzystanie z placu zabaw oburzyły wielu poddanych. Rodzina królewska została skrytykowana za to, że chce się wzbogacić na tej biedniejszej części społeczeństwa. Dodajmy, że w Wielkiej Brytanii też dał się we znaki kryzys gospodarczy i inflacja.

