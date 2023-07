Izabela Macudzińska zdobyła popularność dzięki udziałowi w uwielbianym programie stacji TTV - "Królowe życia". Jego uczestniczki nie tylko dzielą się perypetiami z dnia codziennego, ale także chwalą się otaczającym ich luksusem. Samochody, wielkie domy, wakacje w najdzikszych zakątkach świata - dla nich to normalka. Dla wielu tak oniedostępny świat jest niezwykle fascynujący. Fani Izabeli, którzy śledzą ją w mediach społecznościowych, kochają zerkać na dom celebrytki. A w nim z pewnością nie brak luster i złotych dodatków. Co jeszcze skrywa?

W takich warunkach śpi Macudzińska

Izabela Macudzińska musi być otoczona luksusem w każdej sytuacji - nawet w sypialni. Dlatego tuż nad materacem ma powieszony wielki, złoty diament. Po jego bokach wiszą lampy również w tym samym kolorze. Ściana, podłoga i nawet pościel są utrzymane w podobnych odcieniach brązu. Trzeba przyznać, że taka sypialnia robi wrażenie. Czuć bogactwo?

Izabela Macudzińska instagram/justuniquebyisabel/

Garderoba pełna luster

W domu Macudzińskiej znajduje się niezliczona liczba luster. Jej garderoba to idealnie miejsce na robienie selfie. Tutaj też nie mogło zabraknąć symbolu diamentu. Zamiast klamek i uchwytów, do szaf zostały przymocowane złote szkielety charakterystycznego minerału. Do tego w pomieszczeniu zostały ustawione fotele, stolik, a na suficie wisi wielki - oczywiście złoty - żyrandol.

Dom Izabeli Macudzińskiej Instagram, @justuniquebyisabel

Jadalnia niczym z katalogu

Identyczny żyrandol wisi również w jadalni. Nie brak tam złotych dodatków i marmuru na ścianach. A co z lustrami? Oczywiście są! W końcu nie wiadomo, kiedy Izabelę najdzie inspiracja na dobre selfie. Jesteście ciekawi, jak wyglądają inne pomieszczenia w willi "królowej"? Sprawdźcie naszą galerię! PS. Podoba wam się taki przepych?

Dom Izabeli Macudzińskiej Instagram, @justuniquebyisabel