Ta historia zatrząsnęła światem mediów. Znany brytyjski prezenter, od lat związany ze stacją BBC, miał przez lata płacić za erotyczne zdjęcia nastolatka. Łączna kwota opiewa na 35 tysięcy funtów, co w przeliczeniu daje ogromną kwotę niemal 200 tysięcy złotych. Sprawę opisał dziennik "The Sun". Skargę do BBC w tej kwestii składała matka nieletniej osoby w maju tego roku. Teraz mamy oświadczenie żony oskarżonego. Wspomina o jego złej kondycji psychicznej.

"The Sun" oskarża dziennikarza BBC do płacenia za dziecięcą pornografię. Huw Edwards wylądował w szpitalu

W centrum oskarżeń znalazł się Huw Edwards. To popularny prezenter, który w ubiegłym roku obwieścił światu śmierć królowej Elżbiety II. Żona Edwardsa, także dziennikarka, podkreśla, że jej mąż od lat zmaga się z ciężką depresją. Najnowsze doniesienia "The Sun" przyczyniły się do kolejnego epizodu choroby. Do tego stopnia, że prezenter trafił do szpitala. Vicky Flind podkreśliła, że jej małżonek pozostanie tam pod opieką lekarzy w najbliższej przyszłości.

Robię to przede wszystkim z troski o jego zdrowie psychiczne i aby chronić nasze dzieci. Huw cierpi na ciężkie problemy ze zdrowiem psychicznym. Jak zostało dobrze udokumentowane, w ostatnich latach był leczony z powodu silnej depresji - napisała w oświadczeniu żona dziennkarza Vicky Flind.

Huw Edwards leczy się z silnej depresji. Jego żona prosi o uszanowanie prywatności rodziny

Żona prezentera dodała, że Edwards ustosunkuje się do oskarżeń wobec niego. Obecnie nie pozwala na to jego stan zdrowia. Dodała, że prosi media o uszanowanie prywatności rodziny w tym trudnym czasie.

Gdy wyzdrowieje, zamierza odpowiedzieć na artykuły, które zostały opublikowane. Aby było jasne, Huw został po raz pierwszy poinformowany o zarzutach skierowanych przeciwko niemu w zeszły czwartek. W tych okolicznościach i biorąc pod uwagę stan Huw, chciałbym prosić o uszanowanie prywatności mojej rodziny i wszystkich innych osób uwikłanych w te przykre wydarzenia - dodała Vicky Flind.

Skandal w BBC. Prezenter zawieszony. Miał płacić za nagie zdjęcia nastolatka