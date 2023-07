Magdalena Antosiewicz to influencerka, która prowadzi konto na Instagramie @thirtyfashionblog. Obserwuje ją prawie 85 tys. osób. Celebrytka preferuje luksusowy styl życia, co łatwo stwierdzić po dodawanych treściach. Uwielbia zagraniczne podróże oraz ubrania i dodatki od projektantów. Na jej profilu można zauważyć także liczne współprace, na których Antosiewicz zarabia. W rozmowie z Plotkiem blogerka przyznała, że inflacja dopadła także branże influencerów.

Magdalena Antosiewicz nie jedzie na wakacje w tym roku

Celebrytka pojawiła się na premierze kolekcji Barbie stworzonej przez markę NYX Professional Makeup. W rozmowie z reporterką Plotka wyznała, że ma na sobie sukienkę, którą kupiła dziesięć lat temu w Londynie. Uważa też, że nie ma nic złego w noszeniu tej samej kreacji na wiele eventów. To skierowało rozmowę na tematy związane z inflacją. Antosiewicz przyznała, że również ona ją odczuła. W zeszłym miesiącu nie kupiła sobie nic nowego do ubrania. Stara się, aby jej zakupy były bardziej przemyślane. Zrezygnowała też z wakacji. Jednak wszystko dlatego, że buduje dom. To właśnie w nim, przy basenie, planuje urlop. Plus kilkudniowe wycieczki, jednak nie wiadomo, czy w Polsce. Przyznała, że nasz kraj jest bardzo drogi.

Inwestuję w inwestycję życia, czyli w dom. Są sprawy ważne i ważniejsze, dlatego również nie jadę na urlop. Będę odpoczywać na krótkich trzydniowych, czterodniowych weekendach i na takich już byłam dwóch, ale w Polsce jest tak drogo. Uważam, że jest za drogo, więc będzie odpoczywanie w domu na ogródku i przy basenie.

