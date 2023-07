Książę William, podobnie jak jego matka, jako przyszły następca tronu, stara się być wśród ludu. Ostatnio nie wywyższał się, gdy znalazł się w tłumie poddanych w Windsorze i chętnie z nimi rozmawiał, wymieniając uściski dłoni. Odbył tam też zabawną pogawędkę z kilkuletnim chłopcem, który z ekscytacją mówił mu, że wyczekuje pojawienia się księcia Walii, nie zdając sobie początkowo sprawy, z kim rozmawia. Nagranie z tej sytuacji stało się viralem na TikToku. Fani królewskiej rodziny są zachwyceni zachowaniem syna króla Karola III.

Książę William nie zdradził swojej tożsamości. Rozbawił się rozmową z kilkulatkiem, który go nie poznał

Dla niektórych mogłoby to być niezręczne, ale nie dla księcia Williama. Gdy następca tronu zorientował się, że spotkany kilkulatek go nie poznaje, wyraźnie go to rozbawiło. Na nagraniu, które właśnie obiega sieć, można usłyszeć, jak chłopiec zapytał go: "Kiedy będziemy mogli zobaczyć księcia Williama?" Książę szybko na to odpowiedział i mrugnął porozumiewawczo do rodziców chłopca, by pozwolili mu pozostać incognito. "Nie wiemy gdzie on jest! Widziałeś go już?" - drążył z uśmiechem od ucha do ucha. Później następca tronu zapytał chłopca, czy zna jego imię. "Rząd?" - odpowiedział zdezorientowany maluch. Dopiero gdy William odchodził, ktoś zdradził chłopcu na ucho tożsamość jego rozmówcy. "To książę William, mamusiu" - krzyknął na tę wiadomość podekscytowany kilkulatek.

Fani zachwyceni zachowaniem księcia Williama

Zachowanie księcia Williama w stosunku do kilkulatka spodobało się jego fanom. Według niego ukochany księżnej Kate daje dobry przykład innym członkom rodziny królewskiej, którzy często są bardzo poważni. "Zbyt słodkie, by to opisać słowami"; "Najlepszy przyszły władca, jakiego miała Wielka Brytania"; "Kocham jego interakcje z dziećmi"; "Inni w rodzinie królewskiej mogliby z niego brać przykład" - czytamy pod filmikiem na TikToku.

