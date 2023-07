Sonia Bohosiewicz przez lata związana była z Pawłem Majewskim. Para doczekała się dwójki synów, ale niestety, ta relacja nie przetrwała próby czasu. Aktorka przyznała, że bolesne refleksje na temat małżeństwa przyszły do niej w trakcie trwania światowej pandemii. To wtedy podjęła decyzję o rozwodzie, który został sfinalizowany w czerwcu 2022 roku. Wszystko wskazuje na to, że artystka rozpoczęła już nowy związek.

Sonia Bohosiewicz nad morzem z ukochanym. Cytuje szlagier o miłości

Na instagramowym koncie Soni pojawiło się znaczące zdjęcie z wakacji. Na fotografii widzimy splecione dłonie na tle zachodzącego nad morzem słońca. Z opisu dowiadujemy się, że aktorka i jej ukochany przebywają nad Bałtykiem. W poście pojawił się także fragment szlagieru Nat King Cole'a o mocy miłości. Chyba nikt po poskładaniu tych puzzli nie ma już wątpliwości, że Bohosiewicz znowu jest zakochana!

Internauci reagują na zdjęcie Soni Bohosiewicz z partnerem

Pod postem pojawiły się już komentarze od fanów i zaprzyjaźnionych celebrytów. Szczęściem Soni cieszy się jej siostra, Maja, oraz przyjaciółka Olga Frycz. Pozostałych internautów również ucieszyła publikacja znaczącego postu. Część z fanów nie ukrywa, że zżera ich ciekawość, na temat tego kto jest nowym partnerem aktorki. Drudzy czekają na pierwsze publikacje tabloidów. "No to będzie nowy hicior wakacyjnych tabloidów, już to widzę... "Sonia Bohosiewicz wreszcie zakochana, tylko u nas pierwsze zdjęcia". Dała pani pożywkę, a ode mnie oceanu miłości!" - czytamy w komentarzach na Instagramie. Zdjęcia aktorki znajdziecie w galerii na górze strony.