Trend na drugie uroczystości ślubne rozpoczęła w tym roku Nicole Sochacki-Wójcicka, czyli Mama Ginekolog, która na początku czerwca z okazji 10. rocznicy ślubu wyprawiła drugie wesele. Niedawno okazało się też, że na odnowienie przysięgi małżeńskiej i wielką fetę w Toskanii zdecydowała się również Anna Lewandowska z Robertem. To nie koniec celebrowania miłości przez gwiazdy. Na ten sam pomysł wpadła także Omenaa Mensah z Rafałem Brzoską. Ci zakochani z kolei zdecydowali się na ponowny ślub w RPA. Nie przeszło to bez uwagi Tomasza Lisa.

Tomasz Lis o drugich ślubach gwiazd

Tomasz Lis jest bardzo aktywny w mediach społecznościowych, gdzie porusza najważniejsze według niego tematy polityczne w kraju. Ostatnio zauważył jednak ponowne śluby gwiazd, więc nawiązał do nich w jednym ze wpisów na Facebooku. Dziennikarz w latach 1994-2006 był mężem Kingi Rusin. 19 października 2007 roku wziął ślub z Hanną Lis, z którą rozwiódł się w 2022 roku, więc w tym temacie czuje się odpowiednią osobą do ironizowania i żartowania.

Widzę, że jest jakaś moda na drugi ślub. Ja wziąłem drugi jeszcze zanim stało się to modne - napisał Tomasz Lis.

Kinga Rusin, Hanna Smoktunowicz (później Lis), Tomasz Lis KAPiF

Internauci komentują żart Lisa o drugich ślubach gwiazd. "Żaden prekursor z pana"

Niektórzy internauci potraktowali wpis Lisa bardzo poważnie. Choć pojawiły się głosy gratulujące mu dystansu, poczucia humoru i sarkazmu, jeden z obserwatorów dziennikarza stwierdził, że jego komentarz jest chybiony, bo teraz osoby publiczne biorą drugi ślub z tą samą osobą co pierwszy, a nie z kimś innym, jak on. "Tyle, że to nie ta moda. Teraz moda na drugi ślub z tą samą osobą, z którą brało się pierwszy (też nie widzę w tym sensu, ale nie moja sprawa. Może chcą się pobawić i o sobie przypomnieć mediom albo nie dać o sobie zapomnieć. Ciężko ocenić motywacje. Żaden prekursor z pana w tym temacie. Zaszła pomyłka" - czytamy na Facebooku Lisa. Pojawiły się też głosy, że do trzech razy sztuka i Lis powinien pomyśleć o kolejnym ślubie. Niedawno też Kuba Wojewódzki spytał w swoim programie Lisa, czy ma zamiar jeszcze się ożenić. Ten nie dał jednak jednoznacznej odpowiedzi. "Ch*lera wie" - stwierdził zdawkowo.

Tomasz Lis u Kuby Wojewódzkiego Fot. screen YouTube TVN