Aryna Sabalenka to 24-letnia tenisistka pochodząca z Białorusi, na co dzień mieszkająca w Miami na Florydzie. Na początku roku wygrała Australian Open 2023. Było to jej pierwsze zwycięstwo w wielkoszlemowym turnieju. Dobrą passę utrzymuje od lat. Obecnie zajmuje drugą pozycję w rankingu WTA, tuż za Igą Świątek. Jej życie jednak nie było idealne. Spotkała ją tragedia, która wiele ją nauczyła.

Aryna Sabalenka straciła ojca. To zmieniło jej nastawienie do gry

Jeszcze kilka lat temu, kiedy tenisistce nie szło na korcie, reagowała nerwowością i frustracją. Jednak od kilku turniejów zachowuje spokój, niezależnie od sytuacji. Jak przyznaje, duży wpływ na zmianę jej podejścia do tenisa wpłynęła strata ojca pod koniec 2019 roku. Ojciec Aryny był osobą, która wprowadziła ją w świat tenisa. Jego śmierć była dla tenisistki wstrząsem. Jak sama mówiła, przygotowania do sezonu 2020 były dla niej wyjątkowo ciężkie. Zmuszała się do wyjścia na kort, nie chciała opuszczać rodziny.

Wtedy zrozumiałam, że w życiu jest mnóstwo rzeczy, którymi można się martwić, a tenis jest tylko częścią z nich. Oczywiście, nie lubię przegrywać, przejmuje się grą, zawsze staram się robić wszystko, co tylko mogę, ale przede wszystkim chcę cieszyć się życiem, czasem spędzanym na korcie - mówiła w wywiadzie dla WTA Insider.

Aryna Sabalenka poza kortem

Druga rakieta świata jest uważana za jedną z najpiękniejszych tenisistek na świecie. Jest bardzo aktywna w mediach społecznościowych. Sabalenka spełnia się od czasu do czasu w roli modelki, a efektami sesji zdjęciowych chętnie dzieli się na Instagramie. Na jej profilu można znaleźć zdjęcia z treningów, z kortu, ale także z podróży i czasu spędzonego z przyjaciółmi. Tenisistka jest też fanką TikToka. Publikuje tak luźniejszy i zabawniejszy kontent. Serce Sabalenki od dawna jest zajęte. Jej wybrankiem jest Konstantin Kolcow. To były reprezentant Białorusi w hokeju. Ich związek wzbudzał nie lada sensację ze względu na dzielącą ich różnicę wieku, która wynosi aż 17 lat.

