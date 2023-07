Mister Polski to konkurs na najprzystojniejszego Polaka, organizowany od 2006 roku. Do tej pory wyborom towarzyszyła uroczysta gala, podczas której wyławiano zwycięzcę. W 2023 roku było jednak inaczej. Werdykt w konkursie Mister Polski 2023 podano pod koniec kwietnia poprzez media społecznościowe. Dowiedzieliśmy się, że najprzystojniejszym Polakiem został w tym roku 25-letni Daniel Tracz.

Daniel Tracz został Misterem Polski 2023. Znacie go z "Top Model"

"Ze względu na przerwę w konkursie, Daniel został wyłoniony przez nowych organizatorów konkursu Mister Polski, jako reprezentant Polski na konkursy międzynarodowe" - napisano na Facebooku konkursu. Jak się okazuje, nowy Mister Polski ma doświadczenie medialne, a widzowie mogą go pamiętać z udziału w "Top Model". Uczestnik w 2016 roku odpadł tuż przed finałem i ostatecznie zajął czwarte miejsce. Daniel Tracz w pełni wykorzystał swój udział w programie TVN-u. Jak czytamy w profilu Mister Polski, model regularnie pracuje w Polsce i za granicą. Jego zdjęcia znajdziecie w galerii na górze strony.

Kto wygrał poprzednie edycje Mistera Polski?

Gala Mistera Polski to konkurs piękności, w którym biorą udział tylko panowie, spełniający wymogi regulaminu. Kandydaci muszą mieć od 18 do 30 lat, posiadać polskie obywatelstwo, prezentować nienaganną sylwetkę, a także mieć co najmniej 180 cm wzrostu. Poprzednie edycje konkursu wyłoniły takie nazwiska jak Rafał Maślak, Rafał Jonkisz i Jakub Kucner. Modele nie tylko reprezentowali Polskę w międzynarodowych konkursach, ale stali się w naszym kraju celebrytami.

Daniel Tracz fot. Instagram @daniel.tracz