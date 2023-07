Jarosław Jakimowicz od dawna nie przebiera w słowach i słynie ze swoich kontrowersyjnych poglądów. Mężczyzna doskonale odnalazł się w roli prowadzącego poranne programy w telewizji publicznej. Okazuje się jednak, że nie będzie już gospodarzem weekendowego cyklu "W kontrze" na TVP Info. Wcześniej Bart Staszewski namawiał obserwatorów do podpisania apelu o usunięcie prezentera. Jakimowicz więcej na ten temat mówił w rozmowie z Plotkiem. "Na razie dyrektor zadzwonił do mnie, że jestem odsunięty od programu "W kontrze", którego jestem twórcą i wydawcą. Byłem przygotowany do najbliższego weekendowego wydania, gdy nagle otrzymałem informację, że go nie poprowadzę" - wyznał. To ogromna zmiana nie tylko dla niego, ale także dla całej produkcji.

REKLAMA

Zobacz wideo Anna Popek opowiedziała, dlaczego zniknęła z TVP

Jarosław Jakimowicz znika z anteny. Na jego miejsce wkracza Anna Popek

"W kontrze" to kolejny program, z którego znika Jarosław Jakimowicz. Kontrowersyjny prowadzący niedawno przestał pojawiać się także w "Pytaniu na śniadanie" i poinformował o tym, że ma zmniejszoną pensję. Miał tam swój cykl o tematyce kryminalno-sensacyjnej. Oficjalnie mówi się o tym, że po prostu przestał on pasować do lekkiej i przyjemnej formy śniadaniówki. W "W kontrze" na jego miejscu pojawi się Anna Popek. Dziennikarka już jakiś czas temu zaczęła częściej pojawiać się w Telewizji Polskiej i zdaje się, że chce wrócić do dawnej formy. Kiedyś już prowadziła "Pytanie na śniadanie".

Popek zaprzecza, że oferowała współpracę rządowi. Maile mówią jednak co innego

Anna Popek zastępuje Jarosława Jakimowicza. To ona będzie teraz prowadzić "W kontrze"

"W kontrze" to magazyn publicystyczno-informacyjny, który Jarosław Jakimowicz prowadził w duecie z Magdaleną Ogórek. Później miejsce byłej kandydatki na prezydenta zajęła Agnieszka Oszczyk. Z Jakimowiczem program prowadziła też Anna Popek. Okazuje się, że to nie koniec wielkich zmian. Wiadomo już, że na miejscu Jarosława Jakimowicza pojawi się Anna Popek. Dziennikarka stworzy pierwszy w historii programu kobiecy duet z Agnieszką Siewiereniuk-Maciorowską. "W kontrze" możemy oglądać w soboty i niedziele o 8:30 na antenie TVP Info.

Jarosław Jakimowicz i Anna Popek Kapif.pl

Więcej zdjęć Jarosława Jakimowicza i Anny Popek w galerii na górze strony.