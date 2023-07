Wygląda na to, że zła passa Antka Królikowskiego minęła. Ostatnio pochwalił się, że rozpoczął współpracę z Teatrem Tu i Teraz. Ten sam, który jakiś czas temu zakończył współpracę z Agnieszką Kaczorowską. O zwolnieniu było bardzo głośno w mediach. Aktorka głównie wymieniała się oskarżeniami z Qczajem, członkiem obsady. Teraz Królikowski pochwalił się kolejnym sukcesem. Właśnie promuje nową komedię romantyczną.

REKLAMA

Zobacz wideo Historia związku i rozstania Joanny Opozdy i Antka Królikowskiego

Antek Królikowski zagrał w "Porady na Zdrady". Śmieje się, że obsadzono go "po warunkach"

Aktor miał problem z powrotem do branży po licznych skandalach z jego udziałem. Jednak chyba wychodzi na prostą. Na początku sierpnia do kin wchodzi film z jego udziałem - "Porady na Zdrady 2". Królikowski na Instagramie pochwalił się plakatem produkcji, a w opisie dowiadujemy się, jaka rola przypadła aktorowi. Pokazał też, że umie się śmiać z siebie i ma dystans.

Franek z w filmu "Porady na Zdrady 2" jest ekspertem od spraw sercowych, a jego metody pracy są dość niekonwencjonalne i na pewno was zaskoczą! Obsadzony zostałem oczywiście "po warunkach". Zapraszam wszystkich do kin już od sierpnia! - czytamy.

Królikowski skarży się na alimenty, Opozda nadaje o "Idiocie". Dodała zdjęcie

Internauci ochoczo komentują nową rolę Królikowskiego

Trzeba przyznać, że obsadzenie Królikowskiego w roli eksperta sercowego to dość niekonwencjonalne podejście, patrząc na jego przeszłość. Tego samego zdania są internauci. "Ekipa, która wybierała aktorów do tego filmu, ma niezwykłe poczucie humoru", "Antek to twoja rola życia", "W sumie nie musisz uczyć się roli. Z życia wzięte" - czytamy w licznych komentarzach. Jesteście ciekawi, jak Królikowski poradzi sobie w tej roli? Pójdziecie do kina?