Katarzyna Figura od lat jest jedną z największych polskich gwiazd. Na początku swojej kariery aktorka budziła ogromne emocje i zachwyt nie tylko talentem, ale też urodą. Do dziś jest aktywna zawodowo, gra w filmach i bywa na czerwonych dywanach, wciąż tak samo zachwycając. Jakiś czas temu zaskoczyła fanów metamorfozą. Widać było wyraźnie, że zgubiła kilkanaście kilogramów.

Katarzyna Figura zdradziła sekret swojej diety

Katarzyna Figura potrafi zaskoczyć fanów. Tak było, gdy na salonach zaprezentowała swoją nową, znacznie szczuplejszą sylwetkę. Wtedy okazało się, że ograniczyła w swojej diecie jeden składnik - węglowodany. Aktorka zrezygnowała z jedzenia pszennego chleba, makaronów, ziemniaków oraz kaszy. W odstawkę poszły też słodkie przekąski.

To jednak nie wszystko, bo aktorka zaczęła spożywać więcej ryb. "Dzięki temu nie czuję, że żyję pod rygorem zdrowego jedzenia" - zdradziła w rozmowie z magazynem "Show". Katarzyna Figura zdaje sobie jednak sprawę, że odżywianie to nie wszystko i równie ważny jest ruch, dlatego zdecydowała się na regularne ćwiczenia pod czujnym okiem trenera personalnego. Więcej zdjęć Katarzyna przed i po metamorfozie znajdziecie w naszej galerii.

Katarzyna Figura zaskoczyła metamorfozą

Aktorka zawsze wiedziała, co zrobić, żeby wzbudzić emocje i przyciągnąć uwagę. Metamorfozy sylwetki to jednak nie wszystko. Ostatnio postanowiła zmienić swoją fryzurę, choć takiej przemiany z pewnością nikt się nie spodziewał. Pożegnała swoje blond włosy, a na jej głowie zagościł… kolor niebieski. Szybko okazało się, że to swoisty manifest gwiazdy na przekór stereotypom.

"Znużona toksyczną męskością, zmęczona oczywistą seksualnością, znudzona zatrzaśnięciem w szufladce opisanej jako "wielka seksowna blondyna", wbrew panującym trendom uznającym za seksowną tylko młodość, wbijam szpilę w te idiotyzmy i ogłaszam wszem wobec, co następuje: Jestem istotą na wskroś seksualną. Mój wiek nie ma znaczenia. Przynajmniej dla mnie, a jak ktoś ma problem, to żegnam, bo mam to w mojej wielkiej kształtnej pupie. Pociąga mnie błękit. Woda i jej bios – życie. Farbując włosy na niebiesko, daję wyraz znużeniu tym, co stereotypowo kobiece i uznane za seksualne. Dryfuję powoli w stronę nowych narracji. Nowych humanistycznych trendów. I nowych opowieści" - napisała wtedy Katarzyna Figura na Instagramie. Jej przemiana i wyznanie spotkały się z zachwytem fanów. Nie szczędzili jej słów uznania w komentarzach.