Doda może pochwalić się bogatym życiem uczuciowym. U jej boku pojawiło się wielu mężczyzn, a każdy związek był bardzo medialny. Obecnie serce piosenkarki skradł Dariusz Pachut, z którym wydaje się bardzo szczęśliwa. Zanim jednak połączyło ich płomienne uczucie, Doda spotykała się z amerykańskim aktorem i modelem, Maxem Hodgesem. Artystka jednak nie chciała związku na odległość, dlatego ich relacja się zakończyła. Choć od tego czasu minęło już trochę czasu, model chyba wciąż nie zapomniał o Dodzie.

REKLAMA

Zobacz wideo Doda z zaciekawieniem śledziła Eurowizję. Dariusz Pachut nie był zainteresowany. Zdrzemnął się

Max Hodges opublikował nagranie z Dodą. Pisze, że ją kocha

O Maxie Hodgesie zrobiło się głośno jeszcze przed oficjalnym ogłoszeniem rozpadu małżeństwa Dody i Emila Stępnia. Amerykanin opublikował na Instagramie zdjęcia z artystką. W 2021 roku Max Hodges często towarzyszył Dodzie na różnych publicznych wydarzeniach. Poznał nawet rodziców wokalistki. Jednak romantyczna relacja tych dwojga nie trwała długo. Rzekomo Amerykanin nie było gotowy na przeprowadzkę do Polski, a piosenkarka nie wyobrażała sobie związku na odległość.

Doda ma przerażającego stalkera. "Mogę pójść siedzieć". Pachut musiał zareagować

Od tego czasu Doda szukała miłości m.in. w programie "Doda. 12 kroków do miłości". Nie udało się, ale artystka tuż po zakończeniu show, wyjechała z tajemniczym mężczyzną na wakacje do Wietnamu. Okazał się nim Dariusz Pachut, z którym wokalistka jest do teraz. Max Hodges raczej wciąż jest singlem. Ostatnio opublikował nagranie z Dodą z restauracji, na którym mówi o artystce "Jesteś najlepsza".

Słodko-gorzka piękna rzecz. Piosenka Ozzy'ego była naszą piosenką. Z kobietą, którą zawsze będę kochać - czytamy pod postem.

Obserwatorzy w komentarzach próbowali przypomnieć modelowi, że artystka jest obecnie zajęta i bardzo szczęśliwa. "Bracie, ona ma chłopaka. Zapomnij", "Wciąż masz wspomnienia" - pocieszali go. To nie pierwsza taka sytuacja, kiedy Amerykanin publikuje materiały z Dodą po rozstaniu. W dniu urodzin piosenkarki opublikował w sieci kilka ich wspólnych zdjęć i złożył jej życzenia. Niedługo po publikacji usunął wpis. Więcej zdjęć pary znajdziecie w galerii u góry strony.

Doda, Max Hodges Fot. @cruelhandmax