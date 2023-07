Magda Gessler od lat utrzymuje się w czołówce najbardziej popularnych polskich gwiazd. Słynna restauratorka jest nie tylko osobowością medialną i ulubienicą Polaków, ale także oddaną babcią. Wnuki celebrytki często goszczą na jej instagramowym profilu. Do trzyletniej Neny i kilkumiesięcznego Bernarda dołączył kolejny maluch. Syn gwiazdy, Tadeusz Müller został ojcem. 12 lipca pochwalił się dobrą nowiną na Instagramie.

Syn Magdy Gessler został ojcem. Zdradził imię dziecka

Pod koniec stycznia Magda Gessler pochwaliła się fanom, że już wkrótce po raz trzeci zostanie babcią. W rozmowie z Plejadą gwiazda zdradziła, że maluch przyjdzie na świat w już lipcu. Dokładnie 9 lipca. Dumny tata pochwalił się zdjęciem z noworodkiem kilka dni później. W obszernym poście pisał o porodzie, a także sile kobiet. Przy okazji zdradził imię dziecka. "Małgosiu podziw to za mało powiedziane… Antek urodził się w wyjątkowo szczególny dzień, bo 9 lipca" - czytamy.

Z gratulacjami pośpieszyła dumna babcia. Magda Gessler skomentowała: "Totalnie wzruszające. Kocham nad życie. Antonia, Tadeusza, Małgorzatę". Lara Gessler napisała: "Antoś" i dodała emotkę z serduszkami zamiast oczu. Trzeci wnuk restauratorki urodził się dzień przed jej 70. urodzinami. Można to więc uznać, za wspaniały prezent.

Tadeusz Müller wziął ślub! Synowa Magdy Gessler zaszalała z suknią ślubną

Tadeusz Muller wziął ślub

Tadeusz Müller w przeciwieństwie do matki nie jest aż tak aktywny w mediach społecznościowych. Od czasu do czasu wstawia zdjęcia na Instagrama z kulinarnych podróży, a te z żoną to rzadkość. Syn restauratorki 25 czerwca 2022 ożenił się z Małgorzatą Downar. Para pobrała się w Mikołajkach na Mazurach. Uroczystość odbyła się na pokładzie dużego żaglowca "Chopin". Syn Magdy Gessler postawił na długą różową marynarkę i czarną muszkę. Panna Młoda za to pięknie prezentowała się w krótkiej sukience i klasycznym długim welonie. Jej zdjęcia znajdziecie w galerii na górze strony.

