Z TVP Info Jarosław Jakimowicz związał się w 2019 roku. Najpierw aktor zaczął pojawiać się w programie Michała Rachonia "Jedziemy", a rok później dostał własny - "W kontrze", z którego właśnie został odsunięty. Tymczasem zanim zaczął wywoływać skrajne emocje i wzbudzać wiele kontrowersji, rozwijał swoją karierę aktorską. Po sukcesie "Młodych wilków" grywał z powodzeniem w popularnych serialach. Pojawił się m.in. w "Klanie" (kochanek Beaty), "Złotopolskich" (narzeczony Agaty) czy "Na dobre i na złe". Występ w tym ostatnim szczególnie zapadł w pamięci fanów produkcji o lekarzach z Leśnej Góry, bo grany przez niego Rafał uwiódł doktor Zosię (Małgorzata Foremniak), uznawaną wówczas za wzór cnót, by po jakimś czasie zostać jej prześladowcą.

Jarosław Jakimowicz w "Na dobre i na złe". Jego bohater prześladował postać Małgorzaty Foremniak

Jarosław Jakimowicz pojawił się po raz pierwszy w "Na dobre i na złe" w ostatnim odcinku piątego sezonu, który premierowo został wyemitowany przed wakacjami w 2004 roku. Jego bohater - Rafał - okazał się licealną miłością doktor Zosi (Małgorzata Foremniak). Burska wpadła na niego przypadkiem, gdy odwiedziła rodzinne Krosno. A że w tym czasie rozwodziła się z Kubą (Artur Żmijewski), dała się ponieść dawnemu uczuciu. Odcinek 184 zakończył się ich tańcem pod gołym niebem i namiętnym pocałunkiem. Na to co dalej, widzowie musieli czekać aż do zakończenia wakacji. W pierwszym powakacyjnym odcinku fani serialu dowiedzieli się, że byli kochankowie, spędzili noc. Zosia zaczęła tego szybko żałować.

Jarosław Jakimowicz i Małgorzata Foremniak w serialu 'Na dobre i na złe' Fot. 'Na dobre i na złe' TVP Seriale

Zosia z "Na dobre i na złe" bała się o życie. Wszystko przez bohatera Jakimowicza

Z biegiem czasu Rafał zaczął osaczać Zosię. Przyjechał do Leśnej Góry pod pretekstem poinformowania jej o śmierci ich koleżanki. Gdy coraz częściej nachodził ją w szpitalu, padał na kolana i wyznawał miłość, twierdząc, że kupił dla nich dom, kobieta zaczęła się go bać. To na nowo zbliżyło ją do męża, któremu zwierzyła się, że boi się o życie. Gdy Burscy się zeszli, Rafał zniknął z życia Zofii. Ostatni raz był widziany w odcinku 211 z 2005 roku. Więcej zdjęć Jakimowicza z Foremniak z "Na dobre i na złe" znajdziesz w galerii na górze strony.

