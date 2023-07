Antek Królikowski dostał nową pracę. To koniec problemów z alimentami?

Mimo że od rozstania Joanny Opozdy i Antka Królikowskiego minęło już niemal półtora roku, a stosunki pary wciąż są bardzo napięte. Aktorka cały czas publicznie zarzuca byłemu partnerowi, że nie stara się o utrzymanie relacji z synem. Twierdzi też, że Królikowski nie łoży na utrzymanie Vincenta. Aktor poczuł się wywołany do tablicy i udzielił w tej sprawie wywiadu "Super Expressowi", w którym narzekał, że nie ma pieniędzy na alimenty. Teraz jednak sytuacja może się zmienić.

Antek Królikowski rozpoczyna współpracę z Teatrem Tu i Teraz

Antek Królikowski pochwalił się w środę na Instagramie nową pracą. 34-latek rozpoczął współpracę z Teatrem Tu i Teraz, który całkiem niedawno zwolnił Agnieszkę Kaczorowską. Aktorka do dnia dzisiejszego jest skłócona ze znaczną częścią ekipy.

Jej miejsce zajmie teraz m.in. Królikowski, który pochwalił się tym na Instagramie. Ze zdjęcia, które dodał można wywnioskować, że wkrótce będziemy oglądać go w teatrze w towarzystwie m.in. Edyty Herbuś, Jana Wieczorkowskiego, Anny Głogowskiej oraz Piotra Miazgi.

Królikowski nie ma na alimenty. Musi sprzedać dom. "Nie mogę wciąż milczeć"

Królikowski nie ma pieniędzy na alimenty

Angaż Królikowskiego do teatru może sprawić, że aktor nie będzie musiał sprzedawać domu. Przypomnijmy, że w jednym z ostatnich wywiadów Królikowski przyznał, że musi to zrobić, aby uregulować zaległe alimenty. "Jestem w trakcie sprzedaży mojego domu, dzięki której ureguluję zaległe alimenty i część przyszłych należności z góry - łącznie kwotę ok. 100 tys. zł od razu na rachunek Asi" - mówił Królikowski w rozmowie z "Super Expressem". Więcej zdjęć Antka Królikowskiego i Joanny Opozdy znajdziecie w naszej galerii na górze strony.

