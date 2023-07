Magda Gessler pokazała się w nowej fryzurze. Trudno ją poznać. "Gdzie pani cudne loki?"

Magda Gessler to słynna restauratorka i prowadząca program "Kuchenne rewolucje". Uwielbiana za niekonwencjonalne podejście, ogromną wiedzę, a także ekscentryczny wygląd. Restauratorka lubi wielobarwne stroje, zawsze ma na sobie wiele warstw oraz biżuterii. Uwagę zwracają także bujne, blond loki. Gessler od lat preferuje też ciemne smokey eyes i jasne usta. Niezaprzeczalnie jest kolorowym ptakiem polskiego show-biznesu. Ostatnio gwiazda uraczyła fanów nowym wyglądem. Trzeba przyznać, że jest różnica.

Magda Gessler bez burzy loków. Jest różnica

Znakiem rozpoznawczym Magdy Gessler jest burza blond loków. Ostatnio sprawdzaliśmy, jak restauratorka wyglądałaby w kruczoczarnych włosach czy w krótkim bobie. Sprawdzicie to TUTAJ. Gwiazda od lat jest wierna jednej fryzurze. Niedawno zaskoczyła jednak obserwatorów, publikując zdjęcie w hollywoodzkich falach. Aby dojść do takiego stanu, Gessler z pewnością najpierw musiała wyprostować loki, a następnie zakręcić na lokówkę. Czy było warto? Sami oceńcie. My uważamy, że restauratorka jest totalnie niepodobna do siebie.

Tak wyglądają prawdziwe włosy Magdy Gessler. Burza bujnych blond loków? Oj nie

Jak na metamorfozę gwiazdy zareagowali fani? Wszyscy zachwycali się nowym wyglądem Gessler. "Pani Madzia jak zawsze slay", "Matko taka inna niż zawsze, a taka piękna", "Loki czy nie wygląda pani bajecznie" - czytamy. Niektórzy zastanawiali się, czy to tylko chwilowa zmiana, czy może nowa fryzura. "Gdzie pani cudne loki?" - pyta się fanka. Magda Gessler odpowiedziała zagadkowo: "Samolot". Dopiero na Facebooku rozwinęła myśl. Charakterystyczne sprężynki rozprostowały się jej w samolocie. Więcej zdjęć Magdy Gessler i jej loków znajdziecie w galerii u góry strony.

Komentarze pod postem Magdy Gessler Fot. Magda Gessler/Facebook