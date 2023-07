Zayn Malik były członek "One Direction", a obecnie artysta solowy zniknął na kilka lat z życia publicznego. Po dłuższej przerwie od blasku reflektorów, ku uciesze fanów powrócił. Przygotowuje się do wydania nadchodzącego albumu. Zayn Malik niedawno pojawił się w podcaście Spotify "Call Her Daddy", prowadzonym przez Alexa Coopera. Artysta otworzył się na temat życia osobistego. Pozwolił fanom na wgląd w jego związek z Gigi Hadid i przybliżył relację, jakie łączą go z córką, Khai Hadid Malik.

Zayn Malik mówi o córce. Uwielbia żarty o ojcu

Zayn Malik i Gigi Hadid byli w poważnym związku przez około sześć lat. Od końca 2015 roku do października 2021. Doczekali się córki, Khai, która urodziła się we wrześniu 2020 roku. Jednak po roku się rozstali. Podobno powodem była sprzeczka między muzykiem a matką Gigi, Yolandą Hadid. Zayn miał podnieść rękę na nią. Pomimo separacji, Zayn i Gigi nadal wspólnie wychowują Khai, stawiając na pierwszym miejscu dobro córki.

Muzyk przyznał, że zdecydował się na wywiad, także ze względu na córkę. Wokalista podkreślił, że odkąd został ojcem, jego głównym celem jest dawanie pozytywnego przykładu córce. Zayn Malik pragnienie, aby Khai patrzyła na niego i była dumna z wyborów ojca. Humorystycznie przyznał, że jego nowo odkryta renoma polega na opowiadaniu "dowcipów o tacie" i wcale nie narzeka. Muzyk uważa, że razem z Gigi tworzą całkiem niezły zespół, jeśli chodzi o wspólne wychowywanie córki. Mimo że zdecydowali się zakończyć związek, dobro ich córki jest najważniejsze. Pracują razem, aby wspólnie wychowywać ją w zdrowym środowisku.