Gwiazda serialu "Pogoda na miłość" 10 lat żyła w sekcie. Teraz napisze książkę

Bethany Joy Lenz zadebiutowała na ekranie już w wieku 11 lat. Wówczas grywała głównie w reklamach takich marek jak Dr. Pepper. Później zaczęła pojawiać się w produkcjach filmowych i telewizyjnych. Największą popularność zyskała dzięki roli Haley James Scott w młodzieżowym serialu Marka Schwahna "Pogoda na miłość". Teraz o aktorce znów jest głośno, lecz nie za sprawą nowego angażu, ale wyznania, na które się zdobyła. Okazało się, że przez dziesięć lat żyła w sekcie, co odbiło piętno na jej życiu.

Bethany Joy Lenz była w sekcie. Wyda na ten temat książkę

Gwiazda "Pogody na miłość" razem z koleżankami z planu, Sophią Blush i Hillarie Burton, prowadzi podcast "Drama Queens". Audycja jest poświęcona przede wszystkim wspominkom z czasów kręcenia kultowego serialu, ale także prywatnego życia aktorek. W jednym z ostatnich odcinków Bethany Joy Lenz odważyła się opowiedzieć o swojej traumatycznej przeszłości. Kobieta wyjawiła, że dziesięć lat żyła w kulcie - nie podała jednak jego nazwy. Oznajmiła natomiast, że szykuje się do napisania książki na temat swoich przeżyć.

Przez 10 lat byłam w kulcie. Napisanie o tym książki o 10 latach potrzebnych do tego, żeby się pozbierać, byłoby bardzo wartościowe. Tu jest dużo do opowiedzenia - mówiła Lenz.

Tłumaczy jednak, że spisanie tej historii nie jest tak łatwe, jak mogłoby się wydawać. "Czuję presję związaną z tym, że wszystko musi być opisane dokładnie, w tym wszyscy ludzie, którzy są w to zaangażowani. Nie wiem też, ile mogę powiedzieć, ponieważ wciąż są ludzie i kwestie prawne, które wydłużają czas realizacji. Ale piszę, cały czas piszę" - oświadczyła.

Bethany Joy Lenz w 2015 fot. Bethany Joy Lenz, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=40176165

Dwa lata temu skrytykowała kościół Erwina McManusa. Mówiła o jego niepokojącym wpływie

W 2021 roku Bethany Joy Lenz zamieściła w mediach społecznościowych wpis dotyczący Mosaic Church - kościoła założonego przez Erwina McManusa w Stanach Zjednoczonych. Wyznała wówczas, że sama była jego członkinią przez dwa lata z przerwami. Aktorka w poście wskazywała na niebezpieczne działania, które są podejmowane przez przedstawicieli wspólnoty.

"Poziom kontroli, szczególnie ten wykazywany przez pastora McManusa, był dla mnie bardzo charakterystyczny i właściwy dla kultu, co mnie niepokoiło i stało się powodem, przez który ja i wiele innych osób odeszło z Mosaic" - czytamy w na profilu Lenz. "Hierarchia w tym 'kościele', poziom nadużyć i przemocy, do których jak słyszę, ciągle dochodzi za kulisami, to jak wszystko kręci się wokół lidera, to podręcznikowe cechy sekty. I zazwyczaj, jeśli nie jesteś w kręgu wtajemniczenia, dużo trudniej to zauważyć" - dodała.

Potrzebujesz pomocy?

"Do sekty może trafić każdy, niezależnie od poziomu inteligencji i wykształcenia, i to przez cały rok" - ostrzega policja. Osoby werbujące do tego typu organizacji wykorzystują życiowe kryzysy, niezaspokojone potrzeby potencjalnej ofiary i na nich żerują. Należy zachować szczególną czujność i zacząć działać, jeśli zaobserwujemy u kogoś bliskiego czy znajomego symptomy takie jak: nagła i wyraźna zmiana zachowania i osobowości, alienacja, trzymanie w tajemnicy nowych aspektów życia, używanie nowego żargonu, który może pochodzić od członków sekty, nagła zmiana sposobu odżywiania, nowe kontakty towarzyskie i zerwanie starych znajomości, utrata poczucia humoru i zdolności krytycznego myślenia, fascynacje nowymi ideami i literaturą, wyraźny chłód w kontaktach z rodziną i przyjaciółmi, przesadne krytykowanie, agresywna postawa obronna, psychotyczne i neurotyczne epizody, potencjalne skłonności samobójcze, problemy z abstrakcyjnym myśleniem, czy utrata płynności wypowiedzi, wyraźna zmiana w sposobie formułowania myśli oraz zdań. W takich przypadkach nie jest wskazane stawianie sprawy na ostrzu noża, osoba zagrożona musi czuć się w naszym towarzystwie bezpiecznie.

Należy przeprowadzić subtelne, ale i gruntowne poszukiwania na temat nowych znajomych i przynoszonych do domu materiałów. Wskazane jest też skontaktowanie się z ośrodkiem informacji o sektach - policja wskazuje, że można je znaleźć w wielu większych miastach w Polsce. Więcej informacji i lista ośrodków, z którymi można się skontaktować, dostępne są na tej stronie.

Jeśli potrzebujesz rozmowy z psychologiem, możesz zwrócić się do Całodobowego Centrum Wsparcia pod numerem 800 70 2222. Pod telefonem, mailem i czatem dyżurują psycholodzy Fundacji ITAKA udzielający porad i kierujący dzwoniące osoby do odpowiedniej placówki pomocowej w ich regionie. Z Centrum skontaktować mogą się także bliscy osób, które wymagają pomocy. Specjaliści doradzą, co zrobić, żeby skłonić naszego bliskiego do kontaktu ze specjalistą