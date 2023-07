"Diabelskie dziecko" ma już cztery lata! Jak wygląda? Możecie się zdziwić

Cztery lata temu kobieta w ciąży udała się na badanie, by dowiedzieć się, czy urodzi dziewczynkę, czy chłopca. To, co zobaczyła na monitorze urządzenia, przeraziło ją. Zdjęcie stało się viralem, a nienarodzone dziecko dostało przydomek "diabelskiego dziecka". Jak teraz wygląda?

9 Fot. Iyanna Alston/Facebook Otwórz galerię Na Gazeta.pl