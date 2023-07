Izabela Macudzińska jest poznańską projektantką i właścicielką butiku. Popularność zyskała dzięki udziałowi w programie "Królowe życia", który do 2022 roku był emitowany przez TTV. Teraz występuje w nowym formacie stacji "Diabelnie boskie". Celebrytka zdołała sobie zaskarbić serca widzów obu tytułów. Jedna z fanek postanowiła nawet napisać do swojej idolki i... poprosić o pieniądze.

Internautka poprosiła Macudzińską o tysiąc złotych. Ostra reakcja celebrytki

Gwiazda TTV jest bardzo aktywna w mediach społecznościowych. Tylko na Instagramie obserwuje ją już ponad pół miliona osób. Kobieta ma bardzo dobry kontakt ze swoimi fanami, z którymi czasem wymienia prywatne wiadomości. Jednak nie zawsze są to przyjemne dyskusje. Tym razem jedna z korespondencji zirytowała ją na tyle, że postanowiła ją upublicznić. Na udostępnionym przez celebrytkę zrzucie ekranu widać, jak jedna z internautek wprost prosi Macudzińską o sfinansowanie jej wakacji. Chodziło o przelew na tysiąc złotych.

Przedsiębiorczyni jest znana ze swojego ciętego języka i tego, że nie boi się mówić otwarcie, co myśli. Tak było i w tym przypadku. Kobieta bardzo ostro wypowiedziała się na temat swojej fanki, nie kryjąc swojego oburzenia jej prośbą. Jak się okazało, to nie była też pierwsza tego typu prośba ze strony internautów.

Nie no ludzie skończcie pisać... Daj! To jest aż żałosne. Takich wiadomości tego typu dostaje naprawdę sporo w tygodniu! Masz dwie ręce, dwie nogi to do pracy, a nie daj! Dać to można ludziom potrzebującym, chorym, którzy nie mają jak zarobić! Brak słów, serio! - czytamy na InstaStories.

Izabela Macudzińska na Instagramie dzieli się z obserwatorami nie tylko dziwnymi wiadomościami od fanów, ale również kulisami prywatnego życia. Niedawno bohaterka "Królowych życia" i "Diabelnie boskich" miała okazję do świętowania, czym pochwaliła się w mediach społecznościowych. Kobieta zamieściła poruszający post.

Celebrytka opublikowała zdjęcie, na którym pozuje z mężem i córką. Jak się okazuje, Eliza Macudzińska, 23 czerwca ukończyła szkołę podstawową. Na dodatek nastolatka otrzymała na koniec świadectwo z czerwonym paskiem za bardzo dobre wyniki w nauce. "Córcia jesteśmy Bardzo Dumni z Ciebie. (...) Nigdy się nie poddawaj, z uśmiecham na twarzy, wierz w siebie i w to co chcesz osiągnąć, a my zawsze będziemy Cię wspierać w każdej twojej decyzji" - napisała gwiazda TTV. Zdjęcia Izabeli Macudzińskiej znajdziecie w galerii na górze strony.