Britney Spears wydaje książkę. Będzie gorąco. Jest okładka

Britney Spears zdobyła ogromną popularność w latach 90. Hity takie jak "Oops!…I Did It Again" czy "Toxic" zna chyba każdy. Weszła do show-biznesu jeszcze jako dziecko i nie miała łatwo. W 2008 roku doszło u niej do załamania nerwowego. Wtedy też zaczęło się sprawowanie kurateli przez jej ojca Jamiego Spearsa. Objął całkowitą kontrolę nad decyzjami finansowymi oraz osobistymi. W 2021 roku po latach walki gwiazda w końcu stała się wolna. Swoją historię Britney opisze w autobiografii "The Woman in me". W sieci pojawiła się już okładka.

Britney Spears wydaje autobiografię

Fani piosenkarki przez kilka lat wspierali ją w walce o wolność, tworząc ruch #FreeBritney. W 2021 roku do mediów przedostały się szokujące zeznania Britney Spears. Mówiła między innymi, że ojciec zmusza ją do antykoncepcji. Wokalistka wyznała, że chciałaby mieć dziecko z Samem Asgharim, który obecnie jest już jej mężem. Wiele informacji zostało ujawnionych także w dokumencie "Framing Britney Spears".

Gwiazda chce opowiedzieć swoją historię na własnych zasadach. "Napisana z niezwykłą szczerością i humorem, przełomowa książka Spears rzuca światło na nieprzemijającą siłę muzyki i miłości oraz na to, jak ważne jest, by wreszcie opowiedziała własną historię, na własnych warunkach" - czytamy w opisie promocyjnym książki.

W Stanach Zjednoczonych ukaże się ona 24 października 2023 roku. Według nieoficjalnych doniesień książka ma liczyć 288 stron. Autobiografia Britney Spears ma zostać przetłumaczona również na język polski. Zdjęcia piosenkarki znajdziecie w galerii na górze strony.

