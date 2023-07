"The Real Housewives Warszawa" to nic innego jak polski odpowiednik popularnego reality show. Opowiada ono o życiu mieszkanek dużych metropolii i ich perypetiach związanych z codziennym życiem. Już jesienią na antenie Polsatu będziemy mogli zobaczyć cieszące się urokami życia warszawianki. Każda z pań z pewnością ma słabość do luksusu i sukcesu.

REKLAMA

Zobacz wideo Wiśniewski wraca z programem o swoim domu. Mówi o długach. „Nie mamy sponsorów!"

"The Real Housewives Warszawa" na antenie Polsatu już jesienią. Przyglądamy się uczestniczkom programu

W "The Real Housewives Warszawa" przyjrzymy się życiu zamożnych kobiet. Każda z nich odniosła zawodowy sukces i cieszy się jego urokami. Pierwszą z nich jest Monika Goździalska, która wcześniej pojawiła się w "Big Brotherze". Wzięła także udział w "MasterChef" oraz wyborach Miss. World w 2011 r. Zdobyła wtedy tytuł pierwszej wicemiss.Ostatnio zrobiło się o niej głośno za sprawą książki pod tytułem "Skandaliczne życie modelek".

Drugą z uczestniczek programu jest Barbara Sobczak. Kobieta to lekarz implantolog i właścicielka dwóch klinik. Pierwsza znajduje się w Warszawie, a druga w Dubaju. Życie prywatne Barbary również należy do udanych. Jest ona szczęśliwą mężatką i matką 13-letniej córki. Dziewczynka mieszka w Dubaju i cieszy się urokami tamtejszego życia.

"The Real Housewives Warszawa". Oto pierwsza uczestniczka. Zarabia miliony

Anna Szubierajska Fot. materiały prasowe

Kolejna z pań to Anna Szubierajska. Jest ona właścicielką luksusowego hotelu Mazurski Raj w Ruciane Nida. Poza branżą hotelarską doskonale odnajduje się także w deweloperce. Anna jest matką Angeliki i Sebastiana. W wolnym czasie chętnie podróżuje. Jej ulubiona destynacja to Lazurowe Wybrzeże.

Anita Kuś-Munsanje to z całą pewnością najbardziej stylowa uczestniczka "The Real Housewives Warszawa". Kobieta jest Polką, lecz sporą część życia spędziła w Irlandii. Zawodowo zajmuje się prowadzeniem kliniki medycyny estetycznej. Pomaga jej mąż. Do Warszawy przeprowadziła się niedawno.

Kasia Przydryga to fotografka, która dołączyła do ekipy polskiej wersji popularnego reality show. Jej blog zyskał chlubny tytuł "Bloga roku" i zjednał sobie całkiem sporą rzeszę fanów. Droga do sukcesu nie była usłana różami, ale się udało. Kasia wie, czym są prawdziwe problemy i przeciwności losu. Kobieta ma na swoim koncie współprace między innymi z: Dolce&Gabbana, Monnalisa, Kardashian Kids, Apart, Stefano Cavalleri, Elsy i Maa Shoes.

Magda Pyć – Leszczuk to autorka książki i projektu "Świadoma Bogini. Jak zdobyć wszystko i być szczęśliwą". Poza działalnością literacką doskonale odnajduje się także w świecie biznesu. Jej mąż to były oficer marynarki handlowej. Para ma dwójkę dzieci - Magdę i Pawła. Rodzina cieszy się urokami życia i chętnie spędza czas w domu. Lokalizacja robi wrażenie.

Monika Żochowska jest współzałożycielką firmy Phenicoptere i marki GLOV. Kocha branżę beauty i świetnie się w niej odnajduje. Wynalazła rękawiczki, które zmywają kosmetyki tylko przy użyciu wody. Jest mamą 2-letniego synka i prywatnie kocha podróże. To także certyfikowana znawczyni diamentów i właścicielka firmy Diamond Advisory.

Sara Koślińska to kolejna uczestniczka programu. Kobieta twardo stąpa po ziemi. Odnajduje się w branży technologicznej. Mieszka w luksusowym apartamencie w Alei Róż. Ma także drugą nieruchomość z ogrodem. Czas wolny spędza u boku męża. Para wie, czym jest szczęście rodzinne.

Anna Wrońska odnalazła swoje powołanie i świetnie sprawdza się w branży modowej. Jest autorką e-booków oraz podcastów dotyczących tematyki biznesowej. To żona rapera Jurasa i mama 3-letniego Oriona. Nie jest jedną z uczestniczek, lecz ich przyjaciółką. Mimo to zwraca ogromną uwagę i nie da się obok niej przejść obojętnie. Więcej zdjęć uczestniczek znajdziecie w galerii u góry strony.