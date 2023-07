Doda jest jedną z najpopularniejszych polskich piosenkarek. Fani zachwycają się nie tylko jej talentem wokalnym i pomysłowością przy organizowaniu występów na żywo, ale i urodą artystki. Artystka znana jest z dbania o siebie. Dorota Rabczewska niejednokrotnie mówiła, że mimo upływu lat wciąż ma ciało dwudziestolatki, a zawdzięcza to przede wszystkim zdrowej diecie. Regularnie ćwiczy, dzięki czemu może pochwalić się wysportowaną sylwetką, nie pije alkoholu i choć uwielbia tłuste potrawy, uważa na to, co je. Oprócz tego gwiazda nie ukrywa, że regularnie korzysta z zabiegów medycyny estetycznej.

Doda specjalnie się postarzyła. Nie jest zachwycona efektem

Doda postanowiła sprawdzić, jak może wyglądać na starość. 39-letnia gwiazda użyła do tego specjalnego filtra na TikToku. Korzystając z wolnego czasu, a z pewnością nie ma go obecnie za wiele, pokazała fanom, jak może wyglądać na starość. Nie była zadowolona z tego, co zobaczyła. Nagranie podpisała: "Tragedia w czterech aktach". U góry ekranu widać o wiele starszą, bardziej pomarszczoną artystkę. Doda skwitowała przemianę: "Dramat. W ogóle nie wierzę w starzenie się z godnością. Nie ma takiej opcji Dareczku". W tym momencie filtr objął partnera gwiazdy. Podróżnik miał siwe włosy i zmarszczki na czole i wokół oczu.

Doda zdradza, jakie są jej ulubione zabiegi

Doda w jednej z rozmów z Plotkiem zdradziła, na jakie zabiegi najczęściej się decyduje. Regularnie odwiedza salony kosmetyczne, już od około dziesięciu lat. "Niezmiennie od dziesięciu lat mezoterapię polecam, osocze, fibryna, peptydy i tak dalej" - mówiła. Jesteście ciekawi, jak artystka będzie wyglądać na starość?