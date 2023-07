Książę William poznał przyszłą żonę na studiach na uniwersytecie St. Andrews w 2001 roku. Choć ich związek zaczął się nieco później, to od tego czasu on i Kate byli niemalże nierozłączni (poza kryzysem w 2007 roku). Książę nie próżnował jednak we wcześniejszych latach. Kto wie, jak dzisiaj wyglądałaby brytyjska monarchia, gdyby William pozostał w związku z którąś z poprzednich dziewczyn?

Książę William i Davina Duckworth-Chad

Zanim książę William poszedł na studia, spotykał się krótko z Daviną Duckworth-Chad, swoją daleką kuzynką od strony księżnej Diany. Para wybrała się nawet na romantyczny rejs po morzu Egejskim, który bez wątpienia byłby jeszcze bardziej romantyczny, gdyby nie obecność na pokładzie króla Karola i księżnej Camilli. Niestety, nie zaiskrzyło.

Książę William i Arabella Musgrave

Romans Williama i Arabelli Musgrave również był krótki - trwał ponoć zaledwie jedno lato. Zaczął się od imprezy, na której książę wypatrzył olśniewającą dziewczynę i nie opuścił jej, nawet gdy po zabawie udała się do swojego pokoju. Para postanowiła się jednak rozstać, ponieważ nie pasował im związek na odległość. William po wakacyjnych miesiącach miał przeprowadzić się do St. Andrews. Ale według Katie Nicholl, autorki licznych książek o rodzinie królewskiej, romans zakończył się nieco później. William na weekendy przyjeżdżał jeszcze do Arabelli, ale szybko przestał, kiedy lepiej poznał obecną już na horyzoncie Kate.

Książę William i Rose Farquhar

Związek tych dwojga to niepotwierdzone oficjalnie plotki. Faktem jest jednak, że Rose i William znali się od dziecka i ponoć już wtedy William miał ją lubić nieco bardziej, niż inne koleżanki. Znajomość przerodziła się w krótki romans dopiero na studiach. Książę po latach został zaproszony jako gość na ślub Rose.

Rose Farquhar Andrew Lloyd / SplashNews.com / Andrew Lloyd / SplashNews.com/East News

Książę William i Jecca Craig

Jecca Craig o mały włos zostałaby żoną księcia Williama. Poznali się w Kenii, gdzie William spędzał czas na ranczu jej rodziców. Sprawy były naprawdę poważne - para rozważała nawet oświadczyny. William wyjechał jednak z Kenii i ich związek tego nie przetrwał. Co istotne, wracał jednak wielokrotnie na ranczo w różnych ważnych momentach swojego życia. Widziano go z Jeccą, kiedy w 2007 roku rozstał się z Kate. Widziano go z nią, kiedy Kate została w Londynie z rocznym Georgem. Widziano go też na jej ślubie - znów bez Kate.

Jecca Craig Retropix / Splash News / Retropix / Splash News/EAST NEWS

Ale choć brytyjskie media doszukiwały się w relacji między Jeccą a Williamem nieszczególnie ukrywanego romansu, prawda jest bardziej prozaiczna. Jecca Craig z rodzicami działa na rzecz klimatu i zachowania gatunków w Afryce, zaś William patronuje ich organizacjom i przez lata więcej związków miał z ojcem kobiety, niż z nią samą.

Książę William i Olivia Hunt

Kiedy książę był na pierwszym roku studiów, umawiał się z Olivią Hunt. Aspirująca pisarka usunęła się w cień po tym, jak Kate poszła w studenckim pokazie mody w mocno odsłaniającej jej wdzięki kreacji. Olivia została tym samym "ostatnią oficjalną" dziewczyną księcia Williama.